SEO acusa el Govern d'abandonar les zepes i aquest afirma que compleix amb la UE

La Generalitat es veurà de nou davant de les autoritats ambientals de la UE. SEO-Birdlife està preparant un informe de suport a la denúncia que preveu presentar davant dels organismes comunitaris sobre el que consideren un incompliment de les exigències que li va imposar el TJUE en matèria de zepes per a la conservació d'aus estepàries.

“Han guardat els documents en un calaix, i mentrestant s’han transformat en regadiu zones zepa”, afirma Cristina Sánchez, delegada de SEO-Birdlife a Catalunya.

Aquesta organització està preparant un informe per remetre’l a les autoritats ambientals de la UE com a denúncia pel que consideren un incompliment, per part del Govern, de les exigències en matèria de conservació d’aus que el TJUE (Tribunal de Justícia de la UE) li va imposar el 2007.Bàsicament, l’organització conservacionista afirma que la Generalitat ha complert les obligacions derivades de la segona DIA (Declaració d’Impacte Ambiental) del Canal Segarra-Garrigues, com la compra de 1.350 ha i l’arrendament de 2.050 per establir-hi reserves ornitològiques, però no les relacionades amb els plans de conservació inicials, que obligaven a establir mesures de protecció d’aquest tipus sobre unes altres 4.600 més.La Generalitat, per la seua part, assegura que ha complert totes les exigències que li va imposar Europa, que ha executat la totalitat de les mesures correctores derivades de l’expedient sancionador i que la UE ha arxivat la queixa per això.

La portaveu de SEO-Birdlife, entitat que va promoure fa més de 20 anys la denúncia que va acabar sentenciant en contra de l’impacte del canal de reg, anota que “les mesures pròpies que incloïa la DIA del 2010 eren independents de les que recollia el programa de les terres” inicial. “Això ha frenat el declivi de les poblacions d’aus en aquestes zones, però res més”, afegeix. L’organització ecologista inclourà en l’informe-denúncia el grau d’execució de les 257 mesures ambientals i de protecció de les aus estepàries que havien d’haver anat aplicant-se a l’entorn del canal Segarra-Garrigues.“Cap no està acabada i les principals no s’han iniciat”, indica Sánchez, que afegeix que “tampoc no s’ha creat un òrgan de gestió participada, que era una de les obligacions”, malgrat que sí que és operativa una oficina específica per al seguiment dels secans de l’estepa lleidatana, encara que amb la seu a Barcelona.

“S’han executat les mesures correctores i compensatòries“

“S’han executat totes les mesures correctores i compensatòries previstes en la DIA” (Declaració d’Impacte Ambiental), i “al llarg de la seua execució s’han anat reportant, semestralment, informes de seguiment a la Comissió Europea” fins que el juny del 2021 aquesta “va tancar l’expedient sancionador que hi havia sobre el Segarra-Garrigues, fruit de l’execució de les mesures correctores i compensatòries establertes en la DIA”, van explicar fonts del departament d’Acció Climàtica, que van remarcar que, “per tant, no hi ha cap mesura pendent”. Sobre la compra de finques, van afegir, “la Comissió d’Hàbitats va considerar inicialment millor llogar-les que comprar-les, per la flexibilitat que el lloguer permet a l’hora d’escollir” les ubicacions, una opció que “dona millor resposta a la protecció de l’avifauna”. Les mateixes fonts van anotar que “cada any s’inverteixen tres milions per al manteniment de les mesures” per “assegurar que es compleixen tots els condicionants que es van fixar en la DIA del projecte”, a la qual cosa se suma el seguiment de les poblacions d’aus “per obtenir dades dels resultats” d’aquestes actuacions. El canal, van concloure, “fa compatible el reg i el desenvolupament del territori amb el manteniment i la protecció de la biodiversitat” a l’estepa de l’àrea oriental de Lleida.