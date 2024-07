Els incendis forestals disminueixen un 65% el 2024: els experts de Lleida ho expliquen

L’arribada de juliol implica una calor extrema que sol incrementar la incidència d’incendis forestals. Tanmateix, el primer semestre de 2024 ha mostrat una notable reducció en comparació amb l’any anterior. Segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, fins el 16 de juny d’aquest any, s’han registrat 20.554 hectàrees calcinades, la qual cosa representa un 65,1% menys que en el mateix període de 2023. Malgrat aquestes xifres encoratjadores, experts insten a la cautela i adverteixen que el canvi climàtic prolonga cada vegada més els períodes de risc.

Aquest primer semestre de 2024 es posiciona com el cinquè amb menys hectàrees cremades en l’última dècada (2014-2024). Comparativament, el 2016 es van cremar 8.648 hectàrees, el 2018 van ser 9.497 hectàrees, el 2020 es van assolir 17.146 hectàrees i el 2015 la xifra va ser de 19.064 hectàrees calcinades. Al contrari, els anys 2023 i 2022 van tenir els pitjors registres amb 58.979 i 48.229 hectàrees cremades, respectivament.

Quant als grans incendis forestals (GIF), aquells que superen les 500 hectàrees, aquest any s’han comptabilitzat 5 GIF, una xifra que s’alinea amb la mitjana de l’última dècada, però significativament inferior als 15 el GIF registrats en el primer semestre de 2023. A més, el nombre total de sinistres en els primers sis mesos de 2024 ha estat de 2.590, en comparació amb els 4.629 de 2023 i els 4.471 de la mitjana decadal.

Víctor Resco, professor d’enginyeria forestal de la Universitat de Lleida, destaca que aquestes dades confirmen que continuem subjectes a les condicions meteorològiques. En anys molt secs i calorosos, s’observa un gran augment en les àrees cremades, mentre que en anys menys calorosos i més humits, com l’actual, la superfície calcinada disminueix. No obstant, Resco adverteix que una baixa superfície cremada en un any no s’ha d’interpretar com una bona notícia. L’acumulació de biomassa als boscos a causa de l’abandó rural i l’excés de brossa i combustible pot preparar el terreny per a futurs megaincendis.

L’expert emfatitza que l’àrea cremada no és el millor indicador del problema dels incendis, ja que el més preocupant és la "intensitat" que estan assolint. Exemple d’això va ser l’incendi a Tortosa (Tarragona) el maig passat, que va avançar a una velocitat extrema de 5 km/h.

Malgrat els desafiaments, hi ha motius per a l’optimisme. Resco afirma que se sap quines mesures prendre per controlar els incendis i recuperar el règim tradicional, centrat en el desenvolupament rural i la gestió del bosc. Només es necessita voluntat política i educació ambiental perquè la ciutadania entengui la importància de l’activitat rural i la gestió forestal.

En conclusió, encara que la reducció d’incendis forestals el 2024 és una notícia positiva, els experts subratllen la necessitat de mantenir la vigilància i continuar amb esforços per gestionar els combustibles forestals i el desenvolupament rural.