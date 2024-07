Estabilitzat l'incendi entre Mequinensa i la Granja d'Escarp

Un incendi forestal declarat a mitja tarda d’aquest dimecres entre Mequinensa i la Granja d’Escarp va obligar a desallotjar per precaució el càmping Bellavista, el lloc en el qual suposadament es va originar, on en aquell moment es trobaven una desena de persones. Segons va informar Heraldo de Aragón, l’origen del foc encara es desconeix, però les fortes ratxes de vent, la calor i la humitat van propiciar que les flames es propaguessin amb rapidesa i pugessin per la serra, afectant la massa forestal de la zona. Precisament, a causa de la ràpida expansió del foc els Bombers van haver de tallar la carretera A1424 que uneix Mequinensa amb la Granja d’Escarp per precaució.

Fins a la zona es van desplaçar cinc helicòpters del Govern aragonès i la Generalitat. També tres helicòpters lleugers, tres brigades helitransportades i un helicòpter de coordinació, juntament amb dos quadrilles terrestres, dos autobombes i Agents de Protecció per a laNaturalesa i dotze dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat. Segons les últimes informacions del Centre de Comandament Avançat, la superfície calcinada seria d’unes 40 hectàrees de muntanya baixa. Aquest matí l'incendi ha quedat estabilitzat.

D’altra banda, els Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la tarda en l’extinció d’un incendi forestal de difícil accés de les Valls de Valira. Es va declarar a les 15.31 hores i podria haver estat causat per un llamp. Quatre dotacions van acudir a última hora de la tarda a Arbeca al ser alertats d’un foc en una granja.