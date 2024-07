L'Aragó i Catalunya cedeix una canonada per abaratir els costos de modernitzar Pinyana

El canal de Pinyana i l’Aragó i Catalunya han arribat a un acord perquè instal·lacions d’aquest últim sistema de regadiu serveixin per modernitzar el sector u i dos de Pinyana, que sumen gairebé 5.800 hectàrees. Es tracta d’una canonada al barranc de Foix, passat Andaní i ja a l’assut de Castellonroi (Osca), l’ús compartit del qual evitarà haver de fer una nova presa a Santa Anna. Aquesta actuació comportava perforar-la i construir una conducció general, i estava pressupostada en gairebé 20 milions d’euros, segons va explicar el president de la comunitat de Pinyana, Ramon Piqué.

La canonada, construïda fa més de deu anys, ja es va utilitzar en les primeres setmanes de l’actual campanya de reg per donar aigua a la zona regable de Pinyana des del pantà de Barasona, que va haver de deixar anar aigua per mantenir el marge d’emmagatzemament. En l’actualitat està infrautilitzada, segons va remarcar José Luis Pérez, president de la comunitat de regants de l’Aragó i Catalunya.

Diversos projectes

Pérez va explicar que la comunitat està duent a terme diversos projectes per aconseguir portar l’aigua a les finques per gravetat, com és cas del de la canonada de la Mola, a punt d’entrar en funcionament, la canonada 25, que afecta els municipis de Fraga, Aitona i Seròs, o el retrobombatge de Ripoll, que permetrà un millor aprofitament de l’embassament de Sant Salvador a través del canal de Saidí mitjançant elevacions alimentades amb plantes solars. Tot plegat permetrà eliminar el retrobombatge del coll de Foix, a Alfarràs, per elevar aigua de Pinyana a l’Aragó i Catalunya en èpoques de sequera.

Dotze municipis beneficiaris

Per la seua part, fa anys que el canal de Pinyana està immersa en la modernització mitjançant pressió natural, la qual cosa comporta la pressurització de les 12.000 hectàrees d’aquest regadiu. En concret, els sectors u i dos, que inclouen aquestes 5.800 hectàrees que es regaran amb la canonada de l’Aragó i Catalunya, inclouen els municipis d’Alfarràs, Almenar, Alpicat, Rosselló, la Portella, Vilanova de Segrià i Castillonroi, a la comarca de la Llitera oscenca (dins del sector u amb més de 2.000 hectàrees) i Benavent, Torre-serona, Corbins, Lleida i Alguaire, amb més de 3.700, que s’emmarquen en el sector 2, segons la distribució sectorial efectuada l’any 2019 per la llavors conselleria d’Agricultura.