La princesa Elionor s'estrena al costat del rei en l'entrega de despatxos a Talarn

El rei Felip VI va presidir ahir l'entrega de despatxos als 509 nous sergents a l'acadèmia de suboficials de Talarn. El va acompanyar la princesa Elionor, en el seu primer acte al centre de formació militar del Pallars. La cerimònia culmina els actes del 50 aniversari de l'acadèmia, que ha format ja més de 30.000 sergents.

La princesa Elionor va participar ahir per primera vegada en l’entrega de despatxos de l’acadèmia general bàsica de suboficials (AGBS) de Talarn, que va presidir el rei Felip VI. La seua estrena en aquesta cerimònia va arribar dos dies després d’haver rebut dimecres passat a Saragossa el títol de dama alferes cadet, després d’acabar la primera etapa de la seua formació com a futura cap de les Forces Armades.

Un total de 509 nous sergents van rebre els seus despatxos, 32 dels quals eren dones. En aquesta ocasió, aquesta cerimònia va servir també per posar colofó als actes que, al llarg de l’any, han commemorat el 50 aniversari del centre de formació militar del Pallars.

L’acte va incorporar aquest any com a novetat una exhibició de paracaigudisme. Membres d’una patrulla tàctica de la Brigada Paracaigudista van saltar des de dos helicòpters i van desplegar la bandera espanyola, que posteriorment va ser hissada en un pal. El rei va entregar els despatxos als cinc primers suboficials de les diferents especialitats de la XLIX Promoció, i l’acte va continuar amb l’entrega als altres.

A continuació, es va retre homenatge a dos membres de la promoció que van morir per causes accidentals durant el curs, i el director de l’acadèmia, el coronel Ángel Galló, va fer una crida als nous suboficials per “continuar actualitzant-vos de forma permanent, per no quedar-vos desfasats conforme a les noves exigències que se’ns demana com a institució”. Centenars de familiars i amics dels nous sergents van presenciar la celebració i van aguantar sota el sol a més de 30 graus durant tres hores. La calor va provocar desmais a un parell de militars després de formar durant diverses hores a l’esplanada i van haver de rebre assistència mèdica.

Quant als convidats civils, va destacar la presència de dos càrrecs de la Generalitat: la representació dels Mossos d’Esquadra, l’única enviada pel Govern els últims anys, es va afegir aquesta vegada la directora dels serveis territorials de l’Administració Local del Govern a Lleida, Leticia Corti. Hi van assistir també l’alcaldessa de Tremp, Silvia Romero, l’alcalde de Talarn, Àlex Garcia, representants de municipis de Lleida i altres càrrecs com el subdelegat del Govern de l’Estat, José Crespín, entre altres.

La cerimònia va finalitzar amb el tradicional llançament de gorres a l’aire per part dels nous sergents. L’edat mitjana dels membres de la XLIX promoció és de 28,61 anys i la seua procedència és un 80% de promoció interna i el 20% d’ingrés directe.

Talarn ha format més de 30.000 sergents durant mig segle

L’escola militar de Talarn culmina els seus 50 anys d’història havent format més de 30.000 sergents. El centre s’ha sotmès a canvis al llarg d’aquests anys i ara ocupa molt menys personal civil que fa una dècada, al mateix temps que les seues promocions són més petites, però conserva encara un important pesco econòmic i social al Pallars Jussà. En aquest sentit, el centre té ara unes 140 persones: 116 militars i vint-i-quatre civils. Fa poc més d’una dècada eren unes 150 les que assumien tasques administratives i de neteja.Quant al personal militar, l’11,2% són oficials, el 23,2% suboficials i el 65,6%, tropa.