La Unesco declara Reserva de la Biosfera la Val després de quatre anys

La Val d’Aran va obtenir ahir la declaració de Reserva de la Biosfera de la Unesco, quatre anys després que el Conselh Generau iniciés els treballs per optar a aquesta distinció. La candidatura aranesa va ser finalment acceptada en la 36a sessió del Consell Internacional de Coordinació de la Unesco, celebrada a Agadir (Marroc). Aquest reconeixement és reservat a llocs que ofereixen oportunitats d’“aprenentatge per al desenvolupament sostenible”, segons la definició d’aquest organisme internacional.

Obtenir aquesta declaració obre la porta a línies específiques de finançament de l’Estat i la Unió Europea per a projectes dirigits a conciliar la biodiversitat i l’activitat humana. “No són en cap cas figures de protecció ambiental, ni tampoc un segell turístic”, va recalcar l’administració aranesa.Aran és el primer territori de Lleida declarat Reserva de la Biosfera i el tercer a Catalunya, després de les de les Terres de l’Ebre i el Montseny. En el conjunt d’Espanya en sumen ja 55, després de la incorporació ahir d’Aran i la regió d’Irati (Navarra). La proposa en primer lloc l’Estat, mentre que la designació de cada una correspon a la Unesco.En el cas de la Val, la preservació de l’occità, la cultura i el patrimoni històric i natural ha tingut un paper rellevant en la candidatura. Obtenir aquesta distinció es va plantejar com a mitjà per preservar i potenciar les singularitats d’aquest territori, recuperant activitats tradicionals, aplicant polítiques contra la despoblació, difonent la llengua i la cultura d’Aran i impulsant un desenvolupament econòmic sostenible i respectuós amb el medi natural.La síndica d’Aran, Maria Vergés, va participar en l’acte d’entrega d’aquesta distinció juntament amb una delegació del ministeri per a la Transició Ecològica. Va afirmar que la declaració de la Unesco “és un fet històric que ens reafirma en el compromís que com a govern mantenim amb Aran i la seua gent”. “Ser Reserva de la Biosfera és també un important reconeixement a la línia d’acció i al projecte de país que el govern del Conselh” i va afegir que l’administració aranesa està “en el bon camí” per fer de la vall “un territori amb futur per a la seua ciutadania, així com per liderar al Pirineu una estratègia conjunta de desenvolupament sostenible”.

Després de conèixer-se la resolució de la Unesco, el Conselh Generau va avançar que iniciarà reunions amb les diferents institucions i entitats araneses per presentar les primeres accions que desenvoluparà. Entre aquestes, es troben alguns projectes ja en marxa, com el pla de sostenibilitat turística o Ovihuec, que planteja l’ús de ramats de cabres i ovelles per recuperar el paisatge de la Val i reduir el risc d’incendis forestals. El camí per obtenir la declaració de Reserva de la Biosfera es va iniciar el 2020, sota el mandat de Francés Boya com a síndic d’Aran. El primer pas per presentar la candidatura va ser un procés participatiu en el qual 200 persones van debatre sobre les accions i estratègies possibles per fer front als reptes de present i futur en els àmbits econòmics, social i ambiental a Aran.