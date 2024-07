Emma Sala i Marta Figueras, d'Agrat: «El relleu a les entitats és un problema, agreujat des de la covid»

L’Associació Agrat va nàixer a Tàrrega fa una dècada. Al novembre es va celebrar l’assemblea en la qual es van renovar els càrrecs. Parlem amb dos de les seues representants actuals. Per què van decidir fer un pas al capdavant de l’entitat?

En l’assemblea que vam celebrar el mes de novembre passat semblava que ningú volia assumir el càrrec de representants de l’Associació Agrat. Va ser un moment tens perquè tot apuntava que s’acabava l’entitat, i vam decidir aixecar la mà i fer el pas endavant per evitar la desaparició d’Agrat. Ho vam fer per salvar l’entitat.

Quina és la seua funció?

La veritat és que no és tant com sembla encara que reconeixem que dona respecte assumir el càrrec de representant. Per sort hi ha moltes persones involucrades amb l’entitat i amb les diferents comissions. Sincerament pensàvem que ser representant era molt més dur però de moment no és així. El nostre treball principal és vetllar per les subvencions, perquè tots els socis estiguin còmodes i fer de mediadors amb l’ajuntament. Hem de destacar que amb l’actual ajuntament estem molt contentes, ens faciliten molt les activitats. Cal dir també que les activitats que hem organitzat fins a la data (a excepció del Flèndit) no s’havien deixat de fer, de manera que ja funcionaven soles.

Quines activitats han organitzat des que estan al capdavant de l’entitat?

El Carnaval, el festival de Lo Closcamoll, el vermut de la Festa Major de Maig i la Fira de la Cervesa Artesana, encara que aquest any ha estat d’impàs i de relleu, en el qual ens han ajudat les persones que hi havia abans.

Com ha estat la recuperació de la gimcana del Flèndit?

És l’activitat que ens ha costat una mica més organitzar, ja que no se celebrava des d’abans de la pandèmia de la covid-19. Tenint en compte que no s’ha portat a terme durant quatre anys, havia de tornar a arrancar i s’havia de començar de nou de zero. Al principi no sabíem com respondria la gent i teníem dubtes de si hi voldria participar.

Malgrat això, han celebrat un Flèndit de rècord amb més de 700 joves?

Sí, la veritat és que estem molt contentes. Vam decidir treure les inscripcions abans del que teníem previst per temptejar el terreny i veure si les noves generacions estaven interessades en l’activitat i les que hi havia fins llavors al capdavant encara volien participar-hi. I ens vam endur una gran sorpresa, de seguida s’hi van apuntar moltes colles joves i moltes amb persones més grans. Al final hem aconseguit celebrar el Flèndit més participatiu, amb més de 700 de distribuïdes en 46 colles.

Creuen que el desè aniversari del Flèndit tornarà a impulsar els joves de Tàrrega?

Esperem que sí perquè des de la pandèmia de la covid es va perdre una mica. La gràcia del Flèndit és que un dia estàs en contacte amb els diferents grups de joves i diferents generacions, una de les coses que valorem més és que la majoria de participants es van apuntar a totes les activitats, no únicament a la gimcana. El Flèndit contribueix a fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat. Precisament aquests anys que no s’ha celebrat el Flèndit, ens hem quedat estancats més en la nostra lleva.

Tenen previst impulsar noves activitats?

De moment consolidar amb els nous membres les existents i intentar recuperar algunes activitats que es van deixar de fer com l’Agratour o la calçotada de comis –que potenciaven l’esperit d’Agrat i el sentiment de comunitat.

Com veuen el relleu generacional a les entitats?

És un problema que s’ha agreujat des de la pandèmia de la covid, que va obligar a parar les activitats i ara ha costat molt més d’activar de nou.