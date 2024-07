La tempesta de dissabte arrasa fruita a punt de collir al Segrià: danys de fins al 100%

La pluja, barrejada amb pedra de mida similar a ous de guatlla i el vent que va descarregar dissabte entre el Baix Segre i el Segrià fins a l’Horta de Lleida, ha arrasat préssecs, nectarines, paraguaians i peres que estaven a punt de collir-se. Els danys són molt variables, però alguns agricultors que van anar ahir a visitar les seues finques estimaven que havia quedat arruïnada entre el 60 i el 100% de la collita, mentre que en altres explotacions els càlculs eren una mica inferiors.

Aitona, Soses, Torres de Segre, Alcarràs o en concret l’Horta de Lleida són els municipis més afectats, segons van explicar ahir fonts de Unió de Pagesos, JARC i Asaja, que esperen que el departament d’Acció Climàtica faci avui una estimació d’hectàrees afectades.

En el cas de Torres de Segre, per exemple, les pèrdues es concentren a les finques situades en el marge dret del riu, i a Alcarràs, a les explotacions situades a la part nord de l’autovia.

La pedra en la fruita de pinyol ha deixat imatges de préssecs i nectarines penjats de les branques dels arbres que semblaven que havien estat mossegats, on faltaven trossos.

En la pera, la destrucció va arribar amb el vent, que va tirar a terra partides, per exemple de llimonera i ercolini, que estaven llestes per a la recol·lecció aquesta setmana. “Ens ha agafat en el pitjor moment”, explicava ahir un afectat d’Alcarràs. Quim Solsona, que amb el seu fill té una explotació a la partida de Butsènit a l’Horta de Lleida, calcula pèrdues d’“entre el 80 i el 100%, perquè aquesta fruita estava a punt de ser collida i com més madura està més l’afecta el cop de pedra”. “Només podem tirar la fruita a terra perquè no ens val la pena per a res més”, es lamentava.

Des de Torres de Segre, Josep Maria Companys estava al camp en plena tasca de recol·lecció de fruita quan va arribar la tempesta, que va qualificar d’espectacular per la virulència amb la qual van descarregar els núvols i que, va dir, va inundar cases al poble. Ahir a primera hora ni podien accedir a les finques perquè estaven embassades.

Tractaments a contrarellotge i queixes per l’assegurança

Els agricultors treballaven ahir sense parar per fer tractaments a les seues finques contra la monilia, malaltia potencialment molt greu provocada per un fong, per minimitzar possibles problemes causats per la intensa pluja i la humitat posterior. Tot mentre es repetien les queixes entorn de l’assegurança agrària. Agricultors afectats per la tempesta de dissabte indicaven que no havien pogut assegurar tota la producció per les penalitzacions i restriccions que, expliquen, aplica Agroseguro després d’haver registrat danys per gelades i pedra a les seues explotacions en les últimes campanyes. Alguns afegien que no els sortia a compte ni assegurar. Alhora, confien que els pèrits d’Agroseguro visitin les finques com més aviat millor.