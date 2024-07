Transports adjudica per 14 milions d'euros el manteniment de 165 km de carretera de l'Alt Pirineu i Aran

Un ciclista circulant per l'N-145, en el punt on s'ha instal·lat un cartell que adverteix als conductors de la seva presència en direcció a Andorra.Albert Lijarcio / ACN

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha adjudicat per 14 milions d'euros (IVA inclòs) un contracte de servei de conservació i explotació de diverses carreteres de l'Alt Pirineu i Aran. Els treballs consisteixen en el manteniment i conservació de 164,53 quilòmetres de carretera de diversos trams de l'N-145, N-260 i N-260R. També inclouen l'execució de la rehabilitació superficial del ferm en diversos trams de la carretera N-260, entre els punts quilomètrics 224 i 234. El contracte inclou requisits per promoure l'eficiència energètica i la reducció d'emissions. Els treballs tenen una duració de tres anys, amb possibilitat de pròrroga de dos anys més i un altre addicional per a un màxim de nou mesos.