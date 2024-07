Educació suprimeix 31 mestres en 14 escoles i CRA de la Franja

Les retallades imposades per la conselleria d’Educació del Govern d’Aragó de PP i Vox suprimiran finalment per al curs que ve un total de 31 jornades laborals de professor en escoles públiques i CRA (Centre Rural Agrupat) del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça Oriental, segons indiquen les dades recollides per CCOO.

Les principals retallades es concentren als col·legis de més mida de la Franja, el Víctor Mendoza de Binèfar, on la conselleria suprimeix 5,21 jornades de professor, i al Miguel Servet (3,75) i el María Moliner (3,5) de Fraga.Els segueixen per la magnitud de la retallada el Sant Miquel de Tamarit i el Comtes de Ribagorça de Benavarri, amb 2,5 jornades de docents menys cadascun; el Sant Joan Baptista de Saidí (2), el José Manuel Blecua d’Alcolea (1,5), i el Katia Acín de Binèfar (1), mentre que les retallades no arriben una jornada completa a Areny i a Montanui.La supressió d’aquestes 22,5 places de mestre duplica amb escreix a les retallades que patiran els CRA, que sumen nou baixes en aquestes tres comarques, malgrat que en aquest cas l’impacte qualitatiu resulta molt més intens que el quantitatiu, ja que els mestres que causaran baixa a les plantilles s’encarreguen de matèries com els idiomes, l’educació física i la música i d’atendre els nens amb necessitats especials de pedagogia terapèutica i d’audició i llenguatge, que reobre la bretxa que en els últims anys s’havia anat tancant entre les escoles dels petits municipis i les capçaleres de comarca.

Les retallades arriben a les 2,5 jornades a El Trébol, que atén Binacet, Esplucs, Sant Esteve i Vallcarca, 3,25 La Candeleta (Sanui, Fonts i quatre localitats més), tres a Altorricó (aquesta localitat, el Gaió i Vencilló) i 0,25 a Albeos (Albalat, Bellver i Osso).

“Alguns centres d’FP no poden mantenir el bilingüisme“

“Ens sembla molt greu el que està passant. Han de rectificar perquè es puguin portar a terme tots els projectes educatius en condicions de qualitat”, explica Marta Rapún, de la sectorial d’Ensenyament de CCOO Aragó, que adverteix que les retallades imposades per la conselleria als centres no es limiten a les etapes d’infantil i primària, sinó que també s’estenen a la secundària. “Alguns centres de Formació Professional no poden mantenir el bilingüisme perquè no arribaran a la quota mínima d’alumnes, que s’ha elevat fa poc i per al curs vinent”, assenyala. Els centres tampoc no disposaran d’una borsa d’hores per desdoblar classes. “Els nens dels pobles tenen el mateix dret a rebre una educació de qualitat que els de Saragossa”, anota.