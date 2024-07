El Pont demanarà la declaració de zona catastròfica i Alcarràs ho estudia

El Pont de Suert demanarà la declaració de zona catastròfica, o zona afectada greument per emergència de Protecció Civil, per la magnitud i la gravetat dels danys del temporal de dissabte passat, 6 de juliol, segons va avançar l’alcaldessa, Iolanda Ferran. En aquest sentit, l’ajuntament d’Alcarràs estudiarà sol·licitar també aquesta declaració quan hagi avaluat i calculat els perjudicis de la tempesta.

La descàrrega de les fortes pluges de dissabte, que van arribar a registres de 60 litres per metre quadrat al Pont de Suert i van passar dels 30 a la Seu d’Urgell i Vallfarrera, ha produït uns inusuals augments dels cabals i de les reserves embassades a ple mes de juliol als principals rius de Lleida, especialment a la Noguera Ribagorçana. El volum d’aigua embassada a Escales i Canelles va augmentar entre diumenge al matí i ahir a la tarda en 8 hm3, mentre que el de Tremp i Cellers ho va fer en 5. L’increment, que seguirà en els propers dies, va ser menor a Oliana, on es va quedar en un.

L’episodi de pluja va causar a l’Alta Ribagorça desperfectes greus en accessos als nuclis del Pont de Suert, carreteres, camins ramaders, pistes forestals i barrancs, a més de fer malbé captacions d’aigua de boca del municipi. Ferran va afegir que en el pròxim ple passarà l’aprovació d’aquesta declaració i va recordar que també se sol·licitaran ajuts al departament de Presidència per sufragar part de la inversió. Pel que fa a l’aigua de boca, va dir que ahir es van netejar els filtres i les captacions, encara que “en els propers dies l’aigua encara pot sortir tèrbola”. Va assegurar que enginyers forestals avaluaran aquesta setmana els danys per tenir quantificat el valor.

Per la seua part, l’alcalde d’Alcarràs, Gerard Companys, va explicar que la nau del polígon més afectada per la tempesta de dissabte ha de ser enderrocada perquè l’estructura no aguanta. El consistori demanarà una reducció dels mòduls agraris per als pagesos afectats i a final de setmana tindran el cost de l’afectació. També ha contractat seguretat privada per vigilar el polígon i evitar possibles saquejos a les empreses que es van veure afectades per la tempesta, amb inundacions, danys als tancaments o portes, tal com va explicar un dels gestors de la firma Bequel, Carles Rabadà.D’altra banda, Barruera va baixar les falles diumenge a la nit després d’ajornar-les dissabte per la pluja. Desenes de fallaires van pujar fins a les zones altes del poble, des d’on van encendre les torxes i van baixar il·luminant la muntanya, passant pels carrers del poble fins a arribar a la foguera, a la plaça de la localitat.

Balaguer avança l’obertura de la piscina, danyada per un temporal

Balaguer va poder reobrir ahir la piscina del pavelló tancada des del diumenge dia 30 de juny per un altre temporal de pluja que va inundar les instal·lacions i la sala de màquines. Ho va fer uns cinc dies abans del que es preveia després d’una setmana de treballs per buidar, netejar i tornar a omplir la piscina i les instal·lacions. Ahir es va restablir el servei en l’horari habitual. Com a conseqüència del temporal de finals de juny, que també va afectar accessos i carrers de la capital, la instal·lació va quedar “inservible” i va obligar la Paeria a reprogramar les activitats d’estiu que es preveien en aquest equipament i buscar alternatives.