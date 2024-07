Acció Climàtica calcula que menys del 6% dels camps fruiters a Catalunya estan protegits amb malles antipedra

Carmel Mòdol i Dolors Vila visiten un camp de nectarines afectat per una pedregada a Soses.Alba Mor / ACN

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament d'Acció Climàtica calcula que la superfície de xarxes antipedra als camps fruiters a Catalunya no arriba al 6%. Ho ha dit el secretari d’Alimentació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Carmel Mòdol, qui acompanyat de la directora dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Dolors Vila, ha visitat aquest dijous un camp de nectarines afectat per la pedregada de dissabte a Soses. Segons Mòdol, malgrat que es tracta d'una protecció "molt efectiva" i salva la totalitat de la collita, habilitar-la en una hectàrea plantada té un cost d'entre 60.000 i 70.000 euros. En aquest sentit, el sector reclama una millora de les condicions de les ajudes europees per tal de fer front a la inversió.