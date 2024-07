Els Agents Rurals demanen fer un bon ús dels verins davant l'augment d'aus protegides mortes a Ponent

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han constatat en els darrers anys l'increment d'aus protegides mortes a la demarcació de Lleida a causa de rodenticides. Actualment investiguen la mort per presumpte enverinament de 17 exemplars d'espècies protegides durant el 2024, entre les quals hi ha el milà reial, espècie en perill d'extinció. De fet, aquest ocell rapinyaire és l'espècie més afectat pels rodenticides a les comarques de Ponent, amb 10 morts confirmades en els darrers tres anys. Arran d'això, el cos ha intensificat les actuacions per lluitar contra l'ús de verins prohibits en el medi natural i remarca que cal fer pedagogia perquè la ciutadania aprengui a fer un bon ús d'aquests productes. També preparen una campanya de sensibilització per a la tardor.

El Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) dels Agents Rurals a les comarques de Ponent ha detectat un increment de les morts de fauna salvatge per una mala aplicació de verins a partir de l'any 2020, una data que coincideix amb l'augment descontrolat de la població de conills a diverses zones que ha provocat danys importants als cultius.

El problema és que hi ha gent que utilitza aquests productes als camps i en espais a l'aire lliure per lluitar contra plagues de conills o rates sense tenir en compte que un cop l'animal mor, el verí pot entrar dins la cadena alimentària i causar la mort a les aus rapinyaires que s'alimenten d'aquests rosegadors.

Per això, els Agents Rurals insisteixen que cal fer pedagogia perquè la ciutadania sàpiga que l'aplicació de rodenticides prohibits en el medi natural és "una de les primeres causes del deteriorament de la biodiversitat". Així ho ha explicat a l'ACN el sotsinspector del cos Lluís Pallarès, que ha afegit que passat l'estiu es preveu portar a terme una campanya especialment centrada en afavorir el bon ús d'aquests productes.

El cost està investigant les morts per presumpte enverinament de 17 exemplars d'espècies protegides aquest 2024. Són animals que els agents han recuperat durant les recerques a les zones on detecten més presència d'exemplars de milà reial o a través de trucades de ciutadans alertant de l'albirament d'animals morts.

Un cop detectat un exemplar mort per presumpte enverinament, els agents del GEVA i del Grup Especial Caní es desplacen fins al lloc per recuperar el cadàver i retirar els esquers, que posteriorment envien al laboratori per poder determinar la causa de la mort de l'animal.

L'ús de verins en el medi natural pot comportar penes de presó de 4 mesos a 2 anys, a més de sancions econòmiques. Des de l'any 2014, quan el cos d'Agents Rurals va intensificar aquest tipus d'investigació, s'han realitzat 25 atestats per aquesta causa. Per altra banda, des de l'any 2005 s'han produït 25 sentències condemnatòries a tot Catalunya, amb un total de 38 persones condemnades.