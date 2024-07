Veïns de Torregrossa, sense mòbils ni internet per un cable tallat

Uns 500 usuaris de la companyia Movistar a Torregrossa es van quedar ahir sense línies de telefonia mòbil ni connexió a internet pel tall d’un cable que va afectar la cobertura. Aquesta incidència es va iniciar al matí i a la tarda encara no s’havia restablert. L’alcaldessa de la localitat, Maribel Zamora, va avançar que almenys mig miler d’usuaris es van veure afectats, a més del consultori mèdic, el mateix ajuntament i altres serveis que depenen d’internet. El consistori va emetre un ban per informar del problema els usuaris, després que la companyia els comuniqués que la incidència va estar provocada pel tall d’un cable. Per la seua part, fonts de l’empresa van avançar que la incidència a la cobertura només afectava Torregrossa. Van apuntar que una vintena d’habitatges també es van veure afectats al tenir contractat un servei fix a través d’internet. Alguns tècnics de la companyia treballaven ja a mitja tarda per resoldre l’avaria i intentar restablir el servei com més aviat millor.