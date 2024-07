Festipallars, un aparador per als músics locals

Centenars de persones van acudir a la Platja del Piolet de Salàs de Pallars a partir del migdia per assistir a la setzena edició de Festipallars, el festival de música a la vora del pantà de Sant Antoni. Aquest any ha accentuat el seu paper com a aparador per als músics locals i la seua obra. A més de brindar-los dos escenaris en què donar-se a conèixer, els organitzadors han editat un catàleg amb informació i dades de contacte de cada un dels grups participants i l’han distribuït entre empreses, entitats i administracions a fi d’afavorir la seua contractació. Un total de tretze formacions musicals i un DJ participen en aquesta edició, una xifra rècord en la història d’aquest certamen. L’Oficina Jove del consell comarcal del Pallars Jussà organitza aquest certamen juntament amb els ajuntaments de Salàs de Pallars, Tremp, la Pobla de Segur, Isona i Conca Dellà i Talarn.