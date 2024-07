Lleida es mulla contra l’esclerosi múltiple

Les piscines municipals de Balàfia han acollit aquest migdia l’acte central del Mulla’t per l’esclerosi múltiple a la demarcació de Lleida. Una llarga filera de persones formada per membres de l’entitat, autoritats i banyistes s’han llançat a l’aigua alhora al crit d’“un, dos, tres, Mulla’t!” amb el doble objectiu d’ajudar a visibilitzar la malaltia i recaptar fons per a la investigació de l’esclerosi múltiple, que afecta unes 600 persones a les comarques lleidatanes.

Abans de refrescar-se amb el capbussó solidari sota un sol incessant que feia pujar els termòmetres per sobre de la trentena de graus, Agnès Sellés, a qui li van diagnosticar esclerosi múltiple l’any 2013 ha interpretat la cançó Llença’t, de Lax’n’Busto per donar per inaugurada la 31a edició. Sellés ha explicat que s’ha hagut d’“adaptar a la meua nova vida amb l’etiqueta d’esclerosi múltiple”. “Hi ha un seguit de coses que et replanteges i vius la vida d’una forma una mica diferent”, ha afegit.

També ha agraït el paper de la Fundació Esclerosi Múltiple, que “em va ajudar moltíssim en el moment que em van diagnosticar la malaltia perquè en les primeres fases vas molt perdut i no saps el que t’espera. La fundació t’acull per poder tirar endavant i a més ofereix una àmplia varietat de recursos com els serveis de psicologia i rehabilitació”.

Al marc català, més de 500 piscines obriran les seues portes al llarg de la jornada per contribuir en la lluita contra aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta unes 9.000 persones a tot el territori.