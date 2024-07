La protectora d’animals de Seròs compleix 10 anys estrenant un piscina per a gossos

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La protectora d’animals de Seròs, que opera en el Segrià i en el Baix Cinca, ha celebrat avui el desè aniversari de la seua creació amb la inauguració d’una piscina per a gossos que ha costat 8.500 euros, que han estat finançats pels voluntaris i socis de l’entitat. Així mateix, també han organitzat activitats infantils i una visita a les seues instal·lacions.

La seua fundadora i responsable, Sandra Oró, ha explicat que actualment estan col·lapsats, ja que acullen a noranta gossos i no tenen espai per a més.

Ha destacat que els abandons han augmentat de forma molt important després del final de la pandèmia de Covid, ja que durant la mateixa només tenien una trentena de gossos. A més, ha afegit que les altres entitats que acullen animals es troben en la mateixa tessitura. Per aquesta raó, ha avançat que tenen previst reunir-se pròximament amb l’ajuntament de Lleida per abordar quines mesures poden adoptar-se per pal·liar aquesta situació.