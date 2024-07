Vuit aspirants a cobrir la vacant del secretari

Un total de vuit aspirants han presentat la seua candidatura per cobrir la plaça interina de secretari municipal, que va quedar vacant a la Vall de Boí a finals del mes passat. La persona que exercia el càrrec va iniciar en els seus últims dies de treball al consistori el concurs per seleccionar el seu substitut amb caràcter temporal, després de no poder cobrir la plaça mitjançant un funcionari d’habilitació nacional ni mitjançant la borsa de treball que impulsa la Generalitat.

L’examen està previst dijous, 18 de juliol. Un dels candidats va quedar descartat en el procés previ d’acreditació, per la qual cosa participaran en el concurs només set persones. En cas que cap candidat no sigui apte i la plaça quedi sense cobrir, la gestió municipal per als propers mesos podria quedar pràcticament paralitzada, ja que, als municipis petits –de menys de 5.000 habitants–, el secretari assumeix també les funcions de tresorer i interventor, i la seua firma és necessària per a la majoria de tràmits, la qual cosa inclou, entre altres coses, pagaments a proveïdors i de nòmines.Si el tribunal es decanta per algun dels candidats, serà necessària igualment la figura d’un secretari per poder culminar el procés selectiu, una cosa que la Vall de Boí ja no té. L’alcaldessa, Sònia Bruguera, va explicar que ja treballa amb la Diputació perquè li faciliti personal del seu Servei d’Atenció Tècnica (SAT) quan arribi el moment per exercir aquest paper. Val a assenyalar que l’ens provincial ha ampliat recentment el programa SAT per dotar-lo de 54 places. En la mateixa línia, la Generalitat ha impulsat una borsa de treball per cobrir les vacants de secretaris en administracions locals amb el nomenament d’interins.