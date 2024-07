Voluntaris porten ancians d'Àger a fer un vermut

Accions completament altruistes i amb un clar caràcter social són la motivació d’una dotzena de voluntaris d’Àger que el cap de setmana van acudir a la crida de l’ajuntament i la residència municipal de la tercera edat per acompanyar els usuaris del centre a fer un vermut.

L’alcaldessa, Mireia Burgués, va explicar que una quinzena de residents del centre van participar en la iniciativa i van anar fins al recinte de les piscines, on van gaudir d’una jornada acompanyats de familiars, amics i coneguts que no van voler perdre’s l’oportunitat d’estar una estona amb la gent gran fora del centre. Després de refrescar-se i participar en algunes de les activitats d’animació de les piscines, la comitiva va tornar a la residència. Segons l’alcaldessa, a partir d’aquesta setmana els joves que participen en el camp de treball Espais Naturals d’Àger també col·laboraran en els tombs pel poble amb la gent gran tres tardes per setmana. Així mateix, ho faran també els joves del municipi que porten a terme el projecte JoVa (Joves i Valors) de la Noguera, que a més organitzaran activitats per als ancians al centre. “L’objectiu és que interactuïn i es relacionin durant els dies d’estiu.”