Balaguer crea una aula de natura a la zona de les Franqueses

La Paeria de Balaguer ha tret a licitació la recuperació i l’adequació d’un edifici en ruïna ubicat a l’entorn del monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses per ubicar-hi una aula de natura.

L’objectiu és que aquest equipament permeti donar servei i acollida als grups i turistes que visiten l’espai natural a l’entorn del monestir i alhora disposar d’una sala d’exposicions tant per als alumnes com per als professionals per a activitats en aquest entorn de ribera, molt proper a les zepes dels secans de Balaguer on hi ha un important segment de turisme ornitològic internacional. Un dels objectius de l’obertura d’aquest nou recurs patrimonial és aconseguir que els visitants tinguin una oferta cultural més àmplia que contribueixi a augmentar les pernoctacions i el consum al territori.El projecte d’adequació preveu una inversió de 176.000 euros, dels quals 90.000 es finançaran amb fons Leader.

El monestir cistercenc data del segle XII i va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 1985, de manera que els treballs es portaran a terme sota la supervisió del departament de Cultura i dels serveis tècnics de l’ajuntament. El consistori va encarregar un pla director per protegir el conjunt monàstic.