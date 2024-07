Baqueira busca pisos de lloguer per allotjar els seus treballadors

Baqueira-Beret busca pisos de lloguer per allotjar els seus empleats, davant de les dificultats que afronten els treballadors per trobar habitatge durant la temporada d’esquí. L’estació ha fet una crida a propietaris interessats a arrendar-li els seus immobles i els ofereix garanties de cobrar i de mantenir-los en un bon estat de conservació. La firma es farà responsable de reparar qualsevol desperfecte, de forma que “brinda tranquil·litat” als amos i “assegura un estat òptim per als inquilins”.

Baqueira serà l’arrendatària dels pisos, però preveu que siguin els treballadors els que paguin íntegre l’import del lloguer, segons van confirmar fonts de l’empresa. És una pràctica que la llei permet si hi ha acord amb els propietaris. Això es planteja en un moment en què els alts preus de l’habitatge per la proliferació de pisos turístics i la falta de lloguer residencial fan que nombrosos treballadors de temporada a Aran pernoctin en autocaravanes i furgonetes camperitzades.En aquest sentit, l’empresa preveu oferir als seus empleats lloguers de cinc mesos per a la temporada d’hivern i de dotze als que requereixin allotjament durant tot l’any. Els inquilins hauran de complir unes normes de convivència, no es permetran animals de companyia i el consum elèctric es facturarà per separat.

“Baqueira-Beret busca facilitar l’accés a habitatge digne als seus empleats, però també enfortir la comunitat laboral i garantir un entorn segur i còmode per a tothom durant la temporada d’hivern”, va afirmar l’estació.