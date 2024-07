Alerta a Arbeca al detectar bitllets falsos en comerços

L’ajuntament d’Arbeca va alertar ahir que s’han detectat bitllets falsos en diversos comerços locals. Davant d’això, el consistori ha demanat “precaució i atenció a tots els comerciants i veïns”, recomana no acceptar un bitllet si se sospita que és falsificat i que es demani bescanviar-lo per un altre per evitar riscos.

A més, recorden que, en cas de detectar-ho, s’ha d’entregar als Mossos d’Esquadra o a qualsevol sucursal bancària. En els últims anys ha proliferat la presència de bitllets falsos.

A Tàrrega, per exemple, a l’abril i al maig van detenir dos homes per intentar col·locar bitllets falsos en establiments. El primer cas va ocórrer a començaments d’abril quan va ser arrestat un home de 34 anys que portava cinc bitllets falsos (un de 50, un de 20 i tres de 10 euros).

A finals de maig hi va haver un altre arrest. En aquest cas, l’individu portava un bitllet de 20 euros que no era de curs legal. Val a recordar que els Mossos d’Esquadra van desarticular la tardor passada un grup assentat en diversos municipis lleidatans acusat d’introduir bitllets falsos en establiments de lleure nocturn de Barcelona, feia compres a través d’aplicacions de compravenda entre particulars i a través de la tècnica per degoteig.

En les dos fases de la investigació, els Mossos van detenir sis persones, cinc homes i una dona, d’entre 22 i 30 anys a Lleida ciutat, Térmens i Vilanova de la Barca. Van intervenir prop de 4.000 euros de curs legal i 550 euros en bitllets falsificats.

Catalunya

A Catalunya es van intervenir l’any passat 14.800 bitllets falsos, majoritàriament de 20 i 50 euros, i les denúncies i confiscacions van augmentar un 16,9%.