Cinc pobles refusen que l'exalcalde de Puigverd de Lleida sigui professor a les seues aules

Cinc ajuntaments del sud del Segrià s’oposen al nomenament d’un professor per a les seues escoles el curs vinent. Es tracta de l’exalcalde de Puigverd de Lleida Josep Solsona, que ha obtingut plaça provisional per exercir la docència a la zona escolar rural (ZER) L’Eral, que engloba els municipis d’Alcanó, Alfés, Sarroca de Lleida, Sunyer i Torrebesses. Alcaldes i regidors d’aquestes localitats es van reunir ahir amb el director dels serveis territorials d’Educació a Lleida, Claudi Vidal, i li van demanar que Solsona no s’incorpori a les aules dels seus col·legis el pròxim curs. Així ho van confirmar alguns dels assistents a la reunió, que van expressar la seua preocupació per les acusacions contra Solsona des de la seua detenció el 8 de març.

Les mateixes fonts van corroborar que el delegat d’Educació va comunicar als representants dels cinc municipis que no era possible satisfer la seua petició. El primer motiu és que l’assignació de la plaça és encara provisional. El segon i més important és que l’exalcalde no ha estat condemnat per cap de les acusacions formulades contra ell. Els càrrecs per amenaces i maltractament contra Solsona es van sobreseure poc després de la detenció, si bé la Fiscalia ha sol·licitat reobrir aquesta última causa al considerar que ha de ser investigada. Així mateix, s’investiga l’acusació que pesa sobre ell per presumpte abús a una menor. Solsona va dir desconèixer la petició dels alcaldes i va declinar fer declaracions sobre aquesta qüestió. Aquest edil, ara a l’oposició a Puigverd de Lleida, ha tornat a la seua professió com a docent després de la seua destitució com a alcalde en la moció de censura aprovada el passat 1 de juliol (vegeu el desglossament).

La conselleria va adduir que l’exalcalde no ha estat condemnat per cap de les acusacions contra ell

El nomenament de Solsona com a professor de primària forma part de l’última sèrie que el departament d’Educació va fer pública dimarts passat. La seua assignació com a docent es va difondre amb rapidesa entre les famílies d’alumnes dels cinc municipis del sud del Segrià que conformen la ZER L’Eral i aquestes van acudir als seus respectius ajuntaments per manifestar la seua preocupació.Tanmateix, fonts municipals van indicar que els veïns d’aquestes localitats no preparen mobilitzacions de moment. Van explicar que les famílies d’alumnes esperen saber si la resolució provisional que li assigna plaça com a professor es converteix en definitiva.

El segon alcalde destituït per una moció de censura enguany a Lleida

Josep Solsona va ser destituït com a alcalde de Puigverd de Lleida al prosperar el passat 1 de juliol la moció de censura que van presentar contra ell set dels nou membres del consistori: tres dels cinc regidors de Junts (el grup municipal a què pertanyia Solsona), les tres d’ERC i l’únic del PSC. El va rellevar l’edil juntaire Úrsula Barrufet, poc després d’expulsar del grup municipal Solsona i l’únic regidor que li donava suport. El partit el va suspendre de militància després de la seua detenció al març. Solsona és el segon alcalde destituït en una moció de censura des de començament d’any a Lleida. El primer va ser Francesc Sabanés, exalcalde del PSC que governava en minoria a Ribera d’Ondara. El grup republicà va deixar la marca blanca d’ERC, Acord Municipal, per pactar amb l’únic regidor d’Aliança Catalana a Lleida. Aquest va exercir com a alcalde accidental des del 13 de març fins dimarts passat.