Les oficines bancàries mòbils entraran en funcionament al setembre

El servei d'oficines bancàries mòbils del Govern entrarà en funcionament a partir de la segona quinzena de setembre i s'estrenarà a les comarques gironines. Així ho ha apuntat aquest dijous la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, que ha afegit que el servei s'anirà desplegant esglaonadament per tot el país fins al desembre, i que arribarà als 503 municipis que actualment no tenen oficina bancària a principis del 2025. A la demarcació de Lleida hi ha 136 municipis sense cap sucursal bancària.

Les dotze unitats mòbils estaran equipades amb un caixer automàtic, un conductor i un treballador i es garantirà que els usuaris gaudeixin de les mateixes prestacions que les que poden trobar en qualsevol sucursal. El servei el portaran a terme les entitats de Caixa Enginyers i Caixa Bank.

La Generalitat va anunciar fa més d'un any el pla per desplegar caixers automàtics o oficines bancàries mòbils als 503 municipis catalans que no disposen d'aquest servei. Una mesura que, segons ha remarcat Mas Guix, preveu fer front al despoblament i a la reducció de recursos financers arreu del territori català.

De fet, la consellera ha puntualitzat que des del 2008 Catalunya ha perdut el 73% de les oficines i que actualment el 54% dels municipis no en tenen. Amb la nova Banca Mòbil, el Govern assegura aprovisionar aquests serveis a totes les poblacions catalanes, sense tenir en compte el llindar poblacional. Mas Guix ha matisat que preveuen que el servei d'oficines mòbils hagi arribat als 503 municipis a principis de 2025.

Per a fer-ho, l'executiu va obrir una licitació i va adjudicar el servei a CaixaBank i Caixa Enginyers, les dues entitats que oferiran el servei. Aquestes garantiran el pas dels vehicles un mínim d'un dia al mes a cada municipi. En el cas dels municipis de fins a 250 habitants, la unitat s'hi haurà d'estar un mínim de 30 minuts, i en les poblacions de més de 250 ciutadans, els vehicles hi hauran de romandre com a mínim una hora.

A més, el Govern ha creat un portal web per informar els usuaris sobre les prestacions de la banca mòbil, les entitats que prestaran el servei al seu municipi o els dies i hores en què els vehicles passaran, entre altres informacions. Serà un portal actiu que també comunicarà els incidents que es prevegin i la seva reprogramació.

En la roda de premsa de presentació del servei, el secretari general del departament, Josep Maria Aguirre, ha assegurat que a partir d'ara els serveis financers arribaran "a tots els ciutadans" del país, i ha remarcat que l'objectiu no és oferir únicament un caixer automàtic, sinó "fer arribar el conjunt de serveis" a la població. "També permetrà revertir la pèrdua de prestació personal a aquells clients que setmanalment s'apropaven a les oficines", ha afegit.

En una línia similar s'ha expressat Mas Guix, que ha insistit que els ciutadans podran rebre les mateixes prestacions que les que trobarien en una oficina tradicional, com retirar i ingressar diners en efectiu, obrir comptes, domiciliar i pagar els rebuts, consultar els moviments i saldo i obtenir extractes, així com rebre informació sobre crèdits, préstecs o tramitar queixes.

D'altra banda, la consellera ha assegurat que el desplegament de les unitats mòbils s'ha pensat de forma conjunta amb el departament d'Interior, però no ha donat detalls sobre mesures concretes per garantir la seguretat dels usuaris que facin ús del servei.

A la presentació dels vehicles, que porten la inscripció 'Cap municipi sense serveis bancaris', hi ha assistit la consellera Mas Guix, el secretari general del departament, Josep Maria Aguirre, el director de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé, i la directora d'institucions de CaixaBank a la Direcció Territorial de Barcelona, Patrícia Trillo.