Les UVI mòbils del Pont i Sort, per primera vegada sense metges

La falta de metges del Servei d’Emergències Mèdiques a les bases de Sort i el Pont de Suert ha afectat aquests dies els equips de les ambulàncies medicalitzades que ofereixen Suport Vital Avançat (SVA), també conegudes com a UVI mòbils. A la regió del Pirineu solen comptar amb un conductor tècnic d’emergències sanitàries (TES), personal mèdic i d’infermeria. Tanmateix, aquest estiu hi ha torns de metge que han quedat descoberts en aquestes bases i el SEM ha reforçat les ambulàncies amb un altre infermer. Així, les unitats van quedar dotades amb dos infermers i un TES, que han de prestar assistència sanitària in situ i vigilar els pacients durant el trasllat a un centre mèdic.

Fonts del SEM van explicar que és la primera vegada que succeeix a la regió del Pirineu i que aquesta situació es dona amb freqüència en altres zones de Catalunya. Van remarcar que el personal d’infermeria compta en tot moment amb suport d’un metge, ja sigui a través de la central de coordinació, helicòpters medicalitzats o vehicles d’intervenció ràpida. Per la seua part, el sindicat UGT exigeix a l’empresa pública que informi els seus empleats al Pirineu sobre les responsabilitats que han d’assumir en aquests casos i reclama que es garanteixi un marc amb plena cobertura legal per a tots els professionals. “Els tècnics d’emergències i infermers tenen les habilitats i competències per actuar en aquests casos, però el SEM ha d’aclarir si el marc legal pot limitar les seues funcions”, van explicar fonts del sindicat, que van insistir en la necessitat de desplegar centrals de coordinació a cada regió i evitar així demores en l’atenció de les trucades. Val a assenyalar que els comuns van registrar dimarts una bateria de preguntes al Parlament per aclarir la cobertura legal per a les funcions dels infermers en els esmentats casos, així com conèixer l’abast de la falta de professionals a tot Catalunya i com afecta el servei.

La Vall de Boí, amb ambulància presencial dotze hores el 2025

■ La Vall de Boí incorporarà un nou servei d’ambulància presencial a partir del 2025. Estarà disponible 12 hores al dia els mesos d’estiu i 8 hores els d’hivern. Quant a l’actual servei d’ambulància polivalent a l’Alta Ribagorça, augmentarà fins a les 2.240 hores a l’any la unitat de Suport Vital Bàsic, dotada de dos TES, i fins les 1.080 hores la unitat de SVA, que al seu torn millorarà el seu equipament. Així ho preveu el nou pla de Model d’Atenció i Trasllat Sanitari de la regió del Pirineu. Per la seua part, el president del consell comarcal, Albert Palacín, va explicar que “si la comarca disposés de més recursos tècnics i de personal es podrien evitar molts trasllats a hospitals” i va recordar que la comarca “triplica la seua població” els mesos d’alta afluència turística.