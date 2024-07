Mor un muntanyenc de 83 anys al precipitar-se per la glacera de l'Aneto

Un muntanyenc de nacionalitat francesa de 83 anys va morir dimarts al precipitar-se per una zona rocosa a la glacera de l’Aneto, al Parc Natural Posets, al terme municipal de Benasc. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.30 hores, quan un grup d’excursionistes va observar una persona inconscient a la zona.

La Guàrdia Civil va activar el Grup de Rescat Especial d’Intervenció en Muntanya (GREIM) i la Unitat Àrea de Benasc. A l’arribar-hi, només van poder confirmar la mort de l’octogenari, veí de Lió, que presentava “lesions incompatibles amb la vida”. El cadàver va ser traslladat a la caserna de Benasc i, posteriorment, a l’Hospital Anatòmic Forense d’Osca. D’altra banda, la Guàrdia Civil també va trobar ahir el cos sense vida d’un veí de Jaca de 43 anys que va desaparèixer dimarts després de sortir a buscar bolets a Ansó. Així mateix, el GREIM va fer entre dilluns i dimarts unes altres nou intervencions al Pirineu aragonès.La mort es va produir en una època en què arribar al cim de l’Aneto requereix, a més d’esforç, molta paciència. Creuar l’estret pas de Mahoma per accedir al cim comporta esperes de més de mitja hora per la massificació de turistes, com va informar SEGRE dimarts. El pic és el més elevat del Pirineu i el segon més alt de la península amb 3.404 metres d’altitud. Una situació similar es produeix a la Pica d’Estats, al Pirineu lleidatà i que és el cim més alt de Catalunya amb 3.143 metres. El Parc Natural de l’Alt Pirineu té regulat l’accés motoritzat per arribar a aquest cim.D’altra banda, els Bombers van iniciar ahir a les 21.00 hores un dispositiu de recerca per localitzar dos excursionistes a Aigüestortes. Uns altres dos companys van alertar que no havien tornat a un refugi. Feien una ruta pels voltants de l’estany de Contraix.