La imatge de la massificació al Pirineu: esperes de més de mitja hora per pujar a l'Aneto

Arribar al cim del pic de l’Aneto al Parc Natural Posets Maladeta, a Benasc (Osca), requereix, a més d’esforç, molta paciència. Així, travessar l’estret pas de Mahoma per poder arribar al cim comporta aquests dies esperes de més de mitja hora per la massificació de turistes.

Un bus llançadora entre Benasc i Llanos de Hospital i la zona del refugi de la Renclusa transporta diàriament desenes de turistes fins al pic de l’Aneto.

Els turistes van desbordar el cap de setmana passat els pics i cims més emblemàtics del Pirineu de Lleida i aragonès i els Agents Rurals van denunciar nou persones per pernoctar i acampar en zones prohibides. Hi va haver tres denúncies al Parc Natural de l’Alt Pirineu i sis el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici.

Quant als excursionistes, la majoria van haver de fer cues d’uns 10 minuts per arribar al cim de la Pica d’Estats o de més de mitja hora al pic de l’Aneto (vegeu el desglossament).

El Parc Natural de l’Alt Pirineu té regulat l’accés motoritzat per arribar a la Pica, amb la qual cosa redueix la massificació de l’espai natural de la zona de Vall Ferrera. És obligatori la reserva prèvia d’una plaça en algun dels quatre pàrquings de la pista de Boet, que dona accés a l’emblemàtic cim (els de la Farga, Pla de la Selva, Molinassa i Aixeus). “Hi ha i hi haurà dies a l’estiu que el nombre de turistes que han reservat arribarà al seu límit, com va passar el cap de setmana, però sense arribar a la massificació ni al col·lapse”, va dir el director del parc, Marc Garriga.

La capacitat màxima de la Pica d’Estats és de 125 persones, i des que es va implantar el sistema de reserves “hi ha hagut alguns dies que el pàrquing estava ple”, va dir Garriga, “la qual cosa significa que la regulació funciona”.

També els propietaris de la muntanya de Tor tenen intenció de limitar el pas de cotxes a la muntanya a l’estiu. Tanmateix, el projecte està pendent d’un informe jurídic que podria ajornar-lo fins al 2025.