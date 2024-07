Andorra s'atansa als 90.000 habitants, i els argentins són els que més creixen

El Principat ha sumat 2.573 habitants en l'últim any i arriba a 86.096 residents a finals de juny, segons informa Estadística i explica el Diari d'Andorra .

El detall per nacionalitats mostra que el col·lectiu d'altres nacionalitats registra l'increment més alt, amb 2.240 censats, un 19% per sobre del total del juny del 2022. I entre aquest grup hi ha 897 argentins, que arriben a 3.023 censats, un 42,2% més que un any abans.

Tanmateix, per percentatge la variació més elevada és la dels peruans, amb un 64,7%, fins a un total de 700 inscrits, 275 més en un any.

En segon lloc està el creixement de la comunitat colombiana, d'un 61,5% amb 444 persones més a Andorra, fins assolir els 1.166 habitants.

Els nous habitants d'altres nacionalitats es completen amb 90 brasilers, 60 ucraïnesos, 51 mexicans i 423 procedents d'altres països. La comunitat brasilera està formada per 607 inscrits, d'Ucraïna hi ha 299 persones, de Mèxic, 222 i d'altres nacionalitats són 7.983 els inscrits.