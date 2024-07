El banc mòbil arribarà a 78 pobles del pla en cinc mesos

El nou servei d’oficina bancària mòbil entrarà en funcionament a les comarques del pla de Lleida al desembre. Impulsat per la Generalitat i gestionat per CaixaBank, garantirà el servei d’entitat bancària en 78 municipis que no disposen d’oficines fixes. Més de 29.500 habitants tindran les mateixes prestacions que les que reben quan visiten una sucursal tradicional. Als pobles de fins a 250 habitants, el servei es garantirà un dia al mes durant un mínim de 30 minuts, mentre que als municipis de més habitants el temps mínim establert serà d’una hora.

Per comarques, 18 municipis de la Noguera tindran aquest servei, mentre que 17 ho faran a la Segarra, 12 al Segrià, 11 a l’Urgell i 6 al Pla d’Urgell. D’altra banda, el servei s’implementarà el proper mes de setembre en 12 municipis del Solsonès.Els usuaris d’aquesta xarxa itinerant podran retirar i ingressar diners en efectiu, obrir comptes, domiciliar i pagar rebuts, consultar moviments i saldos, així com obtenir extractes, entre d’altres. També rebran atenció personalitzada sobre crèdits, préstecs hipotecaris, productes financers i tramitació de queixes i reclamacions. Els ajuntaments determinaran la ubicació dels vehicles i faran difusió del servei entre els veïns, recolliran incidències i en valoraran la qualitat. El departament d’Economia i Hisenda també ha creat un web bancamobil.gencat.cat en el qual els usuaris tindran informació sobre les prestacions amb les quals compta la xarxa mòbil. A Lleida hi ha 136 municipis que no disposen de sucursal bancària, ja que s’han de sumar també els municipis del Pirineu i Aran (52 en total), per la qual cosa la mesura podrà arribar a beneficiar 45.500 persones a partir del gener del 2025. Segons un estudi d’Avaluació de Polítiques Públiques, l’any 2008 hi havia 587 oficines bancàries a Lleida, i el 2019 en quedaven la meitat, és a dir, 290. Així, l’objectiu del servei és combatre l’exclusió financera i evitar la despoblació rural.