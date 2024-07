Macrocontrols en carreteres després del sinistre d'autocar de Barcelona

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van desplegar ahir per primera vegada un dispositiu simultani a totes les regions policials de Catalunya per reduir la sinistralitat a les carreteres. Segons va explicar el sergent dels Mossos Rafael López, la campanya es portarà a terme durant tot l’estiu i, per fer-ho, es compta amb patrulles terrestres, uniformades i de paisà, i mitjans aeris com drons i helicòpters.

Es tracta d’una operació coordinada amb totes les regions i que afecta les vies amb més índex de mobilitat i sinistralitat. En el cas de Lleida, ahir es van dur a terme controls a l’Eix Transversal (C-25), que és on ahir es va presentar el dispositiu, en el tram entre Sant Ramon i Ferran, nucli d’Estaràs, i a l’N-145 a les Valls de Valira, a l’Alt Urgell.Segons el sergent López, els controls a les carreteres es duran a terme de forma simultània i els objectius principals són detectar les distraccions causades per mòbils i pantalles dels vehicles; l’excés de velocitat, tant de turismes com de transports pesants; i finalment, les distàncies de seguretat. Segons el responsable de l’operatiu de Lleida, aquestes causes són les que provoquen la major part de sinistres a les carreteres. Les denúncies a les carreteres catalanes han vist un augment del 9,47% en el que va del 2024 respecte al passat exercici. Així, entre l’1 de gener i el 17 de juliol s’han realitzat 115.162 denúncies i s’han instruït un total de 4.795 atestats, un 5,87% més que en el mateix període del 2023. Pel que fa als atestats, la majoria es produeixen per conduir sota els efectes de l’alcohol i per no disposar del permís de conducció.

Al dispositiu d’ahir a Ponent es va controlar 1.655 vehicles i es va tramitar 34 denúncies, 24 de les quals per excés de velocitat, cinc per distraccions (utilització de mòbils) i cinc per altres causes. Per regions policials, a Ponent es va controlar 594 cotxes i es va imposar 16 sancions per velocitat, dos per distraccions i dos per altres infraccions. Quant a la del Pirineu, es va controlar 1.601 vehicles i hi va haver vuit actes per velocitat, tres per distraccions i tres per altres motius.