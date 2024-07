Una empresa lleidatana opta al gran concurs d'ambulàncies i tindria la base a Alpicat

Una empresa lleidatana, Centre Mèdic Pla d’Urgell, opta al gran concurs que ha convocat la Generalitat per adjudicar durant els propers cinc anys el transport sanitari de tot Catalunya. Una filial d’aquesta firma amb seu a Mollerussa, Transporte Sanitario de Teruel, ha format una unió temporal d’empreses (UTE) amb Consorci de Transport Sanitari Regió Girona SA per presentar ofertes pels lots del pla i el Pirineu de Lleida. El primer té un pressupost de 121,8 milions d’euros i el segon, de 75,5 milions. En el conjunt del territori català, la licitació frega els dos mil milions d’euros (vegeu el desglossament).

Si l’UTE de Centre Mèdic Pla d’Urgell aconsegueix adjudicar-se el servei d’ambulàncies a les comarques lleidatanes, tindria la base a Alpicat, a la zona que va acollir temps enrere el concessionari d’automòbils de Noguera Piñol. Allà han començat ja treballs per habilitar un hub sanitari de set mil metres quadrats on està previst que s’instal·li Serveis Renals, concessionària que presta serveis de diàlisi a la província de Lleida i la Franja de Ponent. Així ho van explicar fonts pròximes al projecte.El director general de Serveis Renals, Jordi Piró, dirigeix també Centre Mèdic Pla d’Urgell. Aquesta última empresa té entre els seus accionistes el Grup Pujol, que compta al seu torn amb experiència en matèria d’administració sanitària com a propietari del centre de medicina privada Avantmèdic de Lleida.Fonts de l’empresa van explicar que les noves instal·lacions del hub sanitari d’Alpicat “augmentaran la capacitat assistencial i beneficiaran els pacients”. Van recalcar que el seu emplaçament és “estratègic” perquè “és a una distància òptima de Lleida, la qual cosa facilita l’accés ràpid a serveis mèdics d’alta especialització”. Van destacar també la “proximitat respecte a vies de comunicació principal”, que permet “una resposta eficient i ràpida en situacions d’emergència, la qual cosa millora l’atenció sanitària”. Així mateix, van apuntar que la posada en marxa d’aquestes instal·lacions comportarà també la creació de llocs de treball, impulsarà l’economia local i contribuirà a “atreure professionals de la salut”.Centre Mèdic Pla d’Urgell té una trajectòria de més de 40 anys com a operador privat del sector sanitari. El seu soci a l’UTE, Consorci Transport Sanitaris Regió Girona SA, té també una prolongada trajectòria en la gestió d’ambulàncies.

El concurs més quantiós que la Generalitat ha obert aquest any

El concurs per adjudicar el transport sanitari de Catalunya entre el 2025 i el 2030 és el més quantiós que ha convocat la Generalitat aquest any, amb un pressupost de licitació que voreja els dos mil milions d’euros. La contractació s’ha dividit en una desena de lots i una dotzena d’empreses i UTE opten a adjudicar-se’ls.Consorci Transport Sanitaris Regió Girona SA, associat amb Centre Mèdic Pla d’Urgell per optar als lots del pla i el Pirineu de Lleida, aspira també a adjudicar-se el de les comarques de Girona. La firma Santa Sofía també opta al contracte de les ambulàncies de Ponent.La multinacional Falck és la que ha presentat més ofertes: opta a adjudicar-se mitja dotzena de lots. El segueix TSC, filial de Health Transportation Group, que en vol cinc. Ambulancias Egara s’ha presentat a tres, mentre que firmes més petites han formulat ofertes per a un o dos.