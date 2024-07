Busquen sense èxit l'adolescent desaparegut dissabte passat al pantà de Sant Antoni

detail.info.publicated A.G.B. detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat i els Mossos d’Esquadra van continuar ahir buscant sense èxit, per segon dia consecutiu, l’adolescent de 14 anys que dissabte al migdia va desaparèixer al pantà de Sant Antoni a l’altura de la presa, a Talarn (vegeu SEGRE d’ahir). El dispositiu es va iniciar a primera hora del matí i va finalitzar cap al tard. En la recerca van participar una dotzena de dotacions i especialistes subaquàtics dels GRAE dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Van utilitzar dos embarcacions i, fins i tot, robots submarins remots per arribar a llocs de difícil accés. Durant la jornada es van fer diverses immersions. Tanmateix, la profunditat de la zona, amb uns 50 metres, i la terbolesa de l’aigua van complicar els treballs. També hi va col·laborar Endesa, per anar coordinant l’activitat de la presa i garantir la seguretat dels rescatadors. “Busquem amb unes circumstàncies molt complexes”, va explicar el delegat de l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, que va afegir que l’aigua està “molt freda” i el corrent dificulta “extraordinàriament” la recerca. Per la seua part, Àlex Garcia, alcalde de Talarn, va explicar que “amb els robots els especialistes miren a través d’una pantalla en 3D per veure exactament què hi ha”. Està previst que aquest matí es reprengui l’operatiu amb més efectius.

L’adolescent, de 14 anys i veí de Tremp, va ser vist per última vegada quan es va llançar a l’aigua des de la zona de la presa. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 12.33 hores de dissabte. Ràpidament es va desplegar un dispositiu, amb bussejadors entre ells, però no van trobar el noi. Així mateix, a les 18.03 hores van ser alertats d’un altre contratemps al pantà a l’altura de la Pobla de Segur. Un home de 65 anys va perdre la vida al caure d’una llanxa. Per causes que es desconeixen i s’investiguen, una llanxa amb dos ocupants es va descontrolar a l’altura de la depuradora d’aigües de la Pobla. Un d’ells es va colpejar al cap amb l’embarcació, va caure a l’aigua i es va ofegar. Els serveis d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida.

Un home de 65 anys va morir dissabte al pantà a l’altura de la Pobla de Segur

Val a recordar que el 10 de juliol va morir un nen d’Alcarràs de 7 anys que es va ofegar a les piscines municipals. Va ser rescatat però va acabar morint hores després en un hospital de Barcelona. A més, el 3 de juny un veí de Balaguer de 49 anys va perdre la vida a l’ofegar-se al Segre a Gerb.Per evitar aquest tipus de sinistres, Protecció Civil ha posat en marxa la campanya A l’aigua risc zero per conscienciar de com disfrutar d’un bany segur en platges, piscines i aigües interiors. A la campanya estival de l’any passat –del 15 de juny al 15 de setembre– van morir 25 persones ofegades en platges –la majoria homes de més de 70 anys– i onze a les piscines municipals i d’ús privat, segons Interior. A les platges catalanes, aquest estiu ja s’han ofegat set persones.