Uns 50 ramaders es concentren al Palllars per denunciar que atacs de gossos han obligat a marxar dos ramats de Boumort

Uns cinquanta ramaders dels Pallars s'han concentrat aquest dimarts a Hortoneda (Conca de Dalt) per denunciar que dos ramaders han hagut de retirar els seus ramats de Boumort pels atacs de gossos. Es tracta d'una ramada de 400 ovelles de Rafel Noray de Sossís i Josep Costa d'Hortoneda. Costa ha explicat que després de cent anys aquest serà el primer que el ramat de casa seva no pasturi a Boumort. Noray ha lamentat que no es protegeixi la ramaderia tradicional i unes maneres de fer ancestrals. La temporada passada ja hi va haver atacs que van precipitar el retorn a casa dels ramats. Els ramaders van xifrar en uns 32 animals entre perduts i morts. En repetir-se els atacs, per evitar més morts els pastors han decidit marxar de la muntanya.

L'administració ha ofert als ramaders collars gps, material de prevenció de danys com malla per fer tancats electrificats nocturns, autorització excepcional per captura de gossos que causin danys o informació sobre els ajuts de suport a l'autoprotecció.

Els ramaders han rebutjat aquestes mesures argumentant que "són inviables". Costa ha dit que ja tenen ovelles amb collars gps i no els han solucionat res per evitar atacs. Tancar-les cada nit ho veuen "difícil" en una muntanya com la de Boumort amb més de 2.000 hectàrees de bosc i a 40 quilòmetres des del poble per pista.

Del seguiment que n'estan fent el Cos d'Agents Rurals i la Reserva Nacional de Boumort s'ha constatat la presència d'un mínim de dos gossos diferents, i d'un cànid indeterminat. S'està treballant encara en la investigació, però de moment ja s'ha confirmat que un dels gossos ja va ser identificat l'any passat com a causant d'atacs als ramats de Boumort. Pel que fa al cànid indeterminat, les imatges de les càmeres fotoparany no permeten descartar que sigui un gos o un llop.

El que demanen els ramaders és que es retirin aquests animals de Boumort. Mentre això no succeeixi, diuen que els ramaders que els ramats no podran tornar-hi a pasturar per por a patir atacs i pèrdues.

El balanç provisional per part dels Agents Rurals és de 3 ovelles mortes segures per depredació, 5 ovelles i 1 cabra mortes probables (restes antigues), i 5 ovelles ferides. En total 14 caps afectats.

Els ramaders concentrats a Hortoneda han lamentat que l'any passat ja van haver de fer el mateix a Farrera (Pallars Sobirà) on un ramader va retirar el ramat de la muntanya per atacs d'os.