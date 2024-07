Protesta de ramaders per atacs de gossos a Boumort: “És una carnisseria d'ovelles”

“No toleraré que les meues ovelles morin davant meu sense fer res. Boumort és una carnisseria”, assegura Josep Costa, un dels dos últims ramaders el ramat del qual pastaven a la serra de Boumort. L’altre és Rafel Noray, de Sossís.

Tots dos es van veure forçats a baixar dilluns els ramats, que sumen 400 ovelles, després d’haver patit des del 6 de juliol diversos atacs de tres cànids: la Generalitat confirma la presència de dos gossos a la zona i investiga si el tercer animal és un llop, un carnívor del qual no s’ha cofirmat fins ara la presència al Jussà (vegeu el desglossament).

Mig centenar de ramaders del Pirineu es van concentrar ahir a Hortoneda, a Conca de Dalt, per denunciar els atacs i exigir mesures que garanteixin el futur dels ramats. “Encara no sabem quants animals hem perdut aquest any, podrien ser una vintena, però l’any passat van ser 32”, afirma Costa. Afegeix que “aquesta podria ser l’última estocada, després de més de cent anys d’història familiar pasturant a la serra”.

Per la seua part, Noray lamenta que “estan condemnant les maneres de viure tradicionals i ancestrals”. La Generalitat confirma almenys catorze animals afectats: tres ovelles mortes i cinc de ferides per depredació i unes altres cinc i una cabra mortes que classifica com a “probables” per ser les restes més antigues.

Aquests ramaders, que han abandonat les pastures tres mesos abans del que preveien per evitar més morts en els seus ramats, hauran ara de buscar una nova muntanya o alimentar els animals al corral, amb el sobrecost que tot això suposa.

Per la seua part, la Generalitat els ha ofert collars GPS, una tanca electrificada per poder guardar el bestiar a la nit i autorització per capturar els gossos. Costa i Noray veuen “inviables” aquestes mesures, a causa que la Reserva de Boumort suma més de 2.000 hectàrees de bosc, la qual cosa dificulta reunir cada nit el ramat.

Albiren tres cànids a la zona i els ramaders reclamen retirar-los

Els Agents Rurals i la Reserva Nacional de Boumort han constatat la presència de dos gossos i un tercer cànid indeterminat a la zona. S’ha confirmat que un dels gossos ja va ser identificat l’any passat com a causant d’atacs que van tenir lloc al setembre.

Pel que fa a l’animal cànid indeterminat, les càmeres de fototrampeig no permeten descartar que es tracti d’un llop. Si arribés a confirmar-se, seria la primera vegada que se’n detecta la presència al Pallars Jussà. Cal assenyalar que, en els últims anys, se n’han albirat exemplars al Solsonès, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell. Els ramaders reclamen que es retirin els depredadors de les muntanyes i asseguren que, mentre això no succeeixi, els seus ramats no podran tornar a la zona per por de nous atacs.

Els ramaders concentrats a Hortoneda lamenten que l’any passat ja hi va haver qui va haver de retirar el seu ramat de les muntanyes de Farrera, al Pallars Sobirà, per atacs d’os. “Qui vols que es dediqui a això? Si no són traves administratives són animals morts”, va lamentar Albert Martimpé, que va venir des de Peranera, a la Ribagorça, per mostrar el seu suport.