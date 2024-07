Els lleidatans tiren menys escombraries i les separen millor

Contenidors per a recollida selectiva al Segrià.

Els lleidatans tiren menys escombraries i la separen millor per facilitar-ne el reciclatge. Així es desprèn de les dades que va fer públiques ahir l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), que situen la producció de residus urbans de la província en 190.000 tones al llarg de 2023, davant d'una mica més de 193.000 durant l’any anterior. En aquest període, el percentatge de recollida selectiva ha crescut lleugerament, en passar del 44,8% al 45%.

No obstant, el percentatge del conjunt de la demarcació segueix per sota de la mitjana catalana, que se situa en un 46,7%. Els resultats de la ciutat de Lleida llasten els del conjunt de la província. La capital genera 62.646 tones d’escombraries, una tercera part de la qual produeix tota la demarcació, mentre que el seu percentatge de recollida selectiva és de només el 35,7%. Això és un tret comú entre les ciutats catalanes per sobre dels 50.000 habitants.

Quant a la resta del territori lleidatà, les diferents comarques mostren índexs de reciclatge molt dispars entre si. Vuit comarques de Lleida superen la mitjana catalana: el Solsonès (63,3%), el Pallars Sobirà (57,9%), la Segarra (55,1%), les Garrigues (51,8%), Alt Urgell (50,7%), Urgell (50,5%), l’Alta Ribagorça (49,8%) i Pla d’Urgell (46,8%). La resta queda per sota de la mitjana.

Com en anys anteriors, a la cua del reciclatge a Catalunya es troben la Cerdanya (27,2%) i la Val d’Aran (35,6%). No obstant, aquests dos territoris estan posant en marxa nous sistemes que combinaran la recollida porta a porta amb contenidors amb pany i clau que requereixen identificar-se per tirar escombraries en ells.

També preparen millores en els seus sistemes de recollida altres comarques com la Noguera, l’Urgell, l'Alt Urgell i el Solsonès, entre d’altres. S’espera que això suposi una millora considerable en els índexs de recollida selectiva.