Els pantans de Lleida acumulen energia per proveir la província durant mig any

Els embassaments de la demarcació de Lleida acumulen prou reserves d’aigua com per cobrir la meitat de la demanda d’electricitat de la demarcació de Ponent en un any, segons indica l’últim informe d’embassaments de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).

L’informe xifra en 1.278,8 GW/h (gigawatts/hora, milions de quilowatts) l’energia que es podria produir amb els recursos dels sistemes d’explotació Segre-Pallaresa i Éssera-Ribagorçana, quan la demanda de les llars, els sectors productius i els serveis de tot Lleida consumeixen en un exercici entorn de 2.300 GW/h.

Pel que fa a volums embassats, els pantans de les conques del Segre, la Pallaresa i la Ribagorçana acumulen 547 hm3 més que fa un any (601 si se’ls afegeix l’Éssera), la qual cosa apunta a un final de la campanya de reg amb excedents després de dos campanyes amb restriccions per la sequera.

La meitat del rebut de l'aigua a Lleida són impostos



La tarifa de l’aigua suposa només el 48% del rebut mitjà que paguen els lleidatans per aquest servei, mentre que els impostos copen el 52% restant. Un informe de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sobre els preus de l’aigua a Catalunya referent al 2023 conclou que més d’un 33% de la factura correspon al cànon de l’aigua de la Generalitat, un altre 12,7% es destina a pagar el clavegueram i el 6% restant equival a l’IVA.

El pes del cost del subministrament o la tarifa de l’aigua és molt més gran en el rebut mitjà de la província de Barcelona i en el conjunt de Catalunya (un 58,1% i un 56,1%, respectivament), mentre que a Girona i Tarragona se situa fins i tot per sota del de Lleida. El resultat s’ha obtingut calculant un import mitjà ponderat mensual i per a un consum de 12 metres cúbics al mes.