Una cornisa per eixamplar el coll de botella de Gerri després de descartar la variant

Una variant amb un llarg túnel a Gerri de la Sal havia de posar fi al coll de botella a l’Eix Pirinenc que suposava la travessia d’aquest poble del Baix Pallars. L’Estat va iniciar les obres el 2 de juny del 2011 però les va aturar poc després, a finals d’aquell mateix any. Els treballs van quedar paralitzats en un moment de retallades pressupostàries en plena crisi econòmica, però també davant del temor que l’excavació del pas subterrani provoqués allaus sobre la localitat. Això preocupava part dels veïns i un informe geològic de la Generalitat va ratificar que era possible.

La construcció del voladís el 2015 després de descartar la variant.SEGRE

Després d’ajornar sense nova data les obres de la variant, el Govern espanyol va construir com a alternativa un sortint per eixamplar l’estreta travessia. Es va adjudicar per poc més de dos milions d’euros, davant els 46 milions del pressupost de la circumval·lació. Els treballs es van iniciar el novembre del 2015 i la calçada eixamplada es va estrenar el juny del 2017. Actualment, peces prefabricades de metall i ciment i senyals provisionals i altres vestigis de les obres de la variant de Gerri de la Sal estan abandonats al voltant de la població. La desaparició del poble del Comte va ser un dels efectes més destacats d’aquesta obra fallida. El nucli, gairebé deshabitat el 2011, va ser enderrocat per deixar pas al traçat d’una carretera que mai va arribar a construir-se.