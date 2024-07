Exigeixen mesures pels microtalls de llum

Alcaldes i el consell de la Noguera van reclamar ahir una solució als microtalls de llum i baixades de tensió constants que pateix la comarca des de fa temps i que s’ha incrementat l’últim any. Van explicar que estan farts de la situació i que les aturades intermitents s’han intensificat en número i temps de durada des de la primavera passada. Van assegurar que aquestes interrupcions provoquen danys en electrodomèstics i ordinadors per la sobretensió produïda, a banda de pèrdues de productes.

El ple del consell va aprovar una moció en la qual s’insta a la direcció general d’Energia de la Generalitat un informe detallat dels diferents episodis dels talls de subministrament de les diferents línies de la comarca. A més, exigeixen a les elèctriques que fan ús de la xarxa de la comarca que avaluïn i facin un diagnòstic de l’estat real de la xarxa i que es duguin a terme les inversions necessàries per minimitzar aquests talls. El president de l’ens comarcal, Miquel Plensa, va apuntar a la necessitat de denunciar aquesta problemàtica i vetllar perquè es portin a terme mesures correctives per evitar aquests incidents. “És important destinar les inversions necessàries per al manteniment de les xarxes elèctriques de la comarca, perquè quan no passa en un municipi ho pateix un altre”, va dir. Els alcaldes també demanen una millor coordinació de les elèctriques així com un sistema de comunicació amb els usuaris més eficaç. El consell de la Noguera enviarà a altres consells del pla de Lleida i la Diputació un manifest de denúncia per aconseguir ampliar el suport d’altres zones del territori i així “treballar d’una manera conjunta per obtenir una solució definitiva”, va explicar el president de l’ens, Miquel Plensa.