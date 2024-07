Nivell màxim de risc d'incendi forestal a 50 municipis de 8 comarques de Lleida a partir d'aquest dimarts

Senyal de perill per incendi en una carretera.ACN

Publicat per acn

Verificat per Creat: Actualitzat:

L'onada de calor d'aquesta setmana portarà aquest dimarts als Agents Rurals a activar el nivell màxim del Pla Alfa, el nivell 4, a un total de 50 municipis de 8 comarques de Lleida, per alt perill d'incendi forestal a partir de la mitjanit. Això també comportarà la restricció d'accés a dos espais naturals de la demarcació de Lleida: Baronia de Rialb i Ribera Salada i tres més a la resta de Catalunya (Montsant, Tivissa-Vandellós, Cardó-Boix).

Per primera vegada es restringeix l'accés per perill extrem d'incendi al paratge de la Ribera Salada, al Solsonès. Davant aquesta situació de perill, el Govern ha augmentat els efectius dels cossos operatiu. Per exemple, els Bombers preveuen la mobilització preventiva de personal lliure de guàrdia. Protecció Civil manté activat el pla Infocat en fase d'alerta.

Les comarques on s'activa el nivell màxim de risc forestal a partir d'aquest dimarts són l'Alt Urgell (amb tres municipis afectats), les Garrigues (17), la Noguera (6), el Pallars Jussà (2), la Segarra (6), el Segrià (1), el Solsonès (9) i l'Urgell (6). A la resta de Catalunya, aquesta mesura afecta a les comarques de l'Anoia (13), el Baix Camp (10), el Baix Ebre (6), la Conca de Barberà (11), el Priorat (23), la Ribera d'Ebre (12), (9) i la Terra Alta (6).

A més, de l'activació del nivell 4, aquest dimarts 212 municipis catalans d'un total de 25 comarques també estaran en nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal.

Les restriccions en espais naturals es fan per evitar la presència humana i reduir el risc que es produeixi una ignició, així com evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. Els Agents Rurals reforçaran la vigilància aèria i es dedicaran exclusivament a la prevenció d'incendis mentre duri l'activació d'aquest nivell.

El Govern demana a la ciutadania que extremi les precaucions i s'evitin les activitats de risc d'incendi al medi natural. Recomanen no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació. A més, els Agents Rurals recorden que, mentre duri l'episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4, està prohibit fer qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.

Amb el nivell 3, també queden prohibit encendre foc en espais oberts o l'ús de material pirotècnic.

Protecció Civil ha activat aquest dilluns al matí el pla Infocat en fase d'alerta. Així comporta, entre d'altres mesures, que en aquells municipis que estiguin en nivell 4, les activitats d'acampada, ruta i ruta esportiva, i activitats esportives que es desenvolupin en espais naturals de caràcter forestal queden suspeses si no es poden fer en nuclis habitats o poblacions. També les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius en espais naturals de caràcter forestal s'han de desenvolupar a l'interior de les edificacions o al seu entorn immediat, sempre que es disposin de les mesures de prevenció d'incendis forestals establertes per la normativa.

Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han activat aquest dilluns un reforç de personal a les regions amb el risc més alt. Per aquest dimarts, el reforç s'estén a totes les regions de Catalunya. Aquest reforç preveu la mobilització preventiva de personal lliure de guàrdia per donar resposta a la previsió situació de risc, que s'ha determinat de 4 sobre 6 a totes les regions d'emergència, i de 5 sobre 6 a Lleida Sud, Tarragona i Terres de l'Ebre. També es fa extensiu a la sala central dels Bombers.

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) col·laboraran en les tancament i en la vigilància, juntament amb el personal dels espais naturals afectats.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveu una situació d'onada de calor des d'aquest dilluns fins almenys dimecres. Tot i que la pujada de temperatura serà generalitzada, s'espera la superació de llindar de calor intensa especialment a les comarques del nord-est de Catalunya, sobretot a l'Empordà.

L'episodi s'allargarà fins dijous i, posteriorment, s'espera que el perill baixi de forma moderada. Tot i això, encara s'espera que hi hagi zones amb perill molt alt.

Per dimarts, les superacions del llindar es preveuen al pla de Lleida i les comarques centrals, així com a les comarques del prelitoral de Barcelona i Girona. Per dimecres, la calor més intensa afectarà principalment les comarques de Ponent i les del prelitoral central i nord. El Servei Meteorològic també preveu que la calor sigui intensa durant les nits de dilluns i dimarts, especialment a gran part de les comarques de Lleida i al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona.