ERC trasllada a la militància el preacord per investir Illa en una assemblea a Bell-lloc

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 150 militants d’Esquerra Republicana assisteixen aquest dimarts a la tarda a l’assemblea regional del partit a l’incubador d’empreses de Bell-lloc convocada a fi d’explicar a les bases les claus del preacord entre ERC i el PSC per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Aquesta reunió es fa un dia després que l’executiva acordés després d’una reunió maratoniana a Barcelona tirar endavant el preacord, que contempla com a principal eix la recaptació per part de la Generalitat de tots els impostos a Catalunya.

A l’assemblea assisteixen com a ponents els membres de l'Executiva Nacional Marta Vilalta, Teresa Jordà, Meritxell Serret i Carles Comes, president de la de Lleida.

Divendres, les bases del partit hauran d’avalar o rebutjar l’acord d’investidura a través d’una votació híbrida: telemàtica (de 09h a les 19h) i presencial, a la seu del Casal Víctor Torres (10h a les 18h).