Projecten una planta de biometà boví

“El projecte consisteix en la construcció d’una planta de biometanització” que “es dimensiona en funció del brut anual de residus orgànics rebuts i, per tant, valoritzats” i en la qual “es preveu que, al llarg de tot un any, es gestionin fins a un màxim de 16.000 tones de residus orgànics de fems bovins”, assenyala la documentació sobre la planta de producció de gas i d’abonaments a partir de dejeccions animals que impulsa a Altorricó l’empresa biscaïna Cycle 0 SVP9 juntament amb Torre Julia, una firma ramadera d’aquesta localitat lliterana amb capacitat per engreixar 490 vedells i gestionar 700 vaques lleteres.

“Considerant que les instal·lacions estaran en funcionament durant 365 dies a l’any, es calcula una capacitat de gestió màxima de 43,83 tones diàries”, indica la documentació, que es troba en fase d’exposició al públic fins dijous de la setmana que ve, dia 8 d’agost.El projecte dipositat davant de l’Inaga (Institut Aragonès de Gestió Ambiental), dependent del Govern autonòmic, afirma que “la gestió dels fems (que produeix la cabanya de Torre Julia) en aquest emplaçament disminuirà els riscos ambientals associats al seu transport i gestió fora del lloc de producció”.Segons sostenen els redactors del projecte, la posada en marxa de la planta de transformació de purins i fems en gas i abonaments milloraria de manera notable “el comportament ambiental de l’explotació respecte a gestió dels seus aspectes ambientals”.

En els últims mesos s’ha posat en marxa la tramitació de projectes similars en dos localitats més, de la comarca: Albelda i a Sant Esteve de Llitera.