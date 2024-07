Senyalitzen línies a Aran per protegir el gall fer

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La companyia elèctrica Endesa, juntament amb l’entitat conservacionista Paisatges Vius, han senyalitzat dos quilòmetres d’una línia elèctrica a Arties, a la Val d’Aran, per evitar possibles col·lisions amb galls fer i altres aus. L’actuació forma part d’un conveni de col·laboració per protegir el gall fer, una au emblemàtica del Pirineu declarada en perill d’extinció a Catalunya.

En concret, s’han instal·lat dispositius reflectors i giratoris anomenats salvaocells, que emeten un lleu so al moure’s. També s’han col·locat fins a 300 dispositius alternats entre els tres cables que conformen la línia per augmentar-ne la visibilitat. La línia de mitjana tensió on s’ha actuat és en una zona forestal que va des del pla de Nera fins al llac de Montcasau, on s’ha detectat una població de galls fer.