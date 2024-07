La borsa d'habitatge ja ha assignat onze pisos o cases

Publicat per Helena Culleré Cap de Comarques Verificat per Creat: Actualitzat:

La borsa de l’habitatge promogut pel consell comarcal del Pla d’Urgell ha aconseguit assignar 11 pisos o cases i tres estan emparaulats, segons van assenyalar fonts de la corporació. Aquesta xifra deixa al marge la capital, Mollerussa, que té el seu propi projecte per mobilitzar el mercat de la vivenda. Segons aquestes fonts, Linyola o el Palau són dos dels municipis més dinàmics després de la campanya Cases plenes, pobles vius. El consell està satisfet amb la resposta que està tenint, més encara considerant les reticències tradicionals que les famílies col·loquin al mercat un habitatge malgrat que faci temps que està buit.

Precisament per superar aquest bloqueig, el consell del Pla prepara una nova campanya de conscienciació que pretén eliminar la barrera psicològica que pot suposar alienar una casa familiar, tant en forma de venda com de lloguer. La nova campanya pretén traslladar la idea de “desprendre’s del fet patrimonial. Que la gent reflexioni i sigui conscient que hi ha molt habitatge buit” davant la creixent demanda de joves que volen quedar-se al territori o treballen a la comarca, va assenyalar el vicepresident primer del consell, Jordi Martínez. El consell calcula que al marge de Mollerussa el Pla té 1.500 habitatges buits.

La comarca prepara un pla estratègic de turisme

El consell comarcal del Pla d’Urgell està elaborant un pla estratègic de turisme que es posarà en marxa en els propers mesos i que pretén posar l’accent en la divulgació del patrimoni local entre els veïns de la comarca perquè siguin els primers beneficiaris del desenvolupament turístic i perquè puguin traslladar també la informació als visitants. El projecte passaria per mostrar als mateixos veïns del Pla els principals atractius dels seus setze municipis, que passen tant per elements naturals com l’estany d’Ivars i Vila-sana com tradicionals (Museu dels Vestits de Paper) o històrics (Espai Cultural dels Canals d’Ur-gell). També d’algunes de les tradicions més populars com la llegenda de Cal Bufalà de Bellvís.