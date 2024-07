FGC incorporarà 70 maquinistes per als serveis de la línia Lleida- Manresa i la connexió ràpida amb l'Aeroport del Prat

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) incorporarà fins a 70 maquinistes per treballar als nous serveis ferroviaris que començaran a operar en els pròxims dos anys: la línia Lleida- Manresa, i la connexió ferroviària ràpida entre Barcelona i l'Aeroport del Prat. En concret, es contractarà una vintena de persones pel servei de Lleida -Manresa i quaranta més per la línia ràpida que unirà Barcelona amb les dues terminals de l'aeroport. FGC ha donat a conèixer la futura convocatòria d'aquestes places a través d'un nou portal web amb l'objectiu d'incentivar joves i adults a iniciar la formació pertinent per a poder-hi accedir. Per ambdues connexions es requerirà la titulació i el diploma oficial de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària.

FGC ha matisat que el servei entre Lleida i Manresa necessitarà aproximadament una vintena de maquinistes nous, que operaran en les dotze circulacions diàries del servei entre Lleida i Cervera. La convocatòria de les places es publicarà entre finals del 2024 i inicis del 2025 i la previsió és que els trens entrin en funcionament a partir del segon semestre de 2025.

Pel que fa a la futura nova connexió ferroviària entre Barcelona i l'Aeroport del Prat, FGC té previst contractar una quarantena de maquinistes més, en una convocatòria que es farà pública el 2026. La nova línia, actualment en construcció, unirà el centre de la capital catalana amb les dues terminals de l'Aeroport de Barcelona- el Prat, amb freqüències de pas de cada 15 minuts i un temps de trajecte de 20 minuts. En aquests moments, també s'estan construint els 10 trens que donaran servei a la futura línia, de 22,7 quilòmetres de longitud.

En ambdós casos, Ferrocarrils necessitarà contractar maquinistes amb la titulació i el diploma oficial de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF). Unes titulacions que s'obtenen després de superar un curs formatiu en escoles homologades i un examen teòric i pràctic a l'AESF.

Per això, FGC ha llançat un nou portal web que pretén incentivar els nous maquinistes a formar-se abans d'accedir a les places. La pàgina inclou informació relacionada amb les ofertes i informa dels requisits específics per accedir-hi, com ara haver complert 21 anys o haver superat el batxillerat o un cicle de formació professional. També es detallen els calendaris i itineraris de formació, així com detalls sobre els dos nous projectes ferroviaris.