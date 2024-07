Imputen 2 metges que van avalar el carnet d’un xòfer 'kamikaze'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha imputat dos metges, un home de 69 anys i una dona de 64 anys de Barcelona, que van avalar la renovació del carnet de conduir d’un home diagnosticat des de fa 17 anys d’un trastorn psicològic.

El conductor va ser interceptat per la Guàrdia Civil de Fraga després de circular durant 21 quilòmetres en sentit contrari per l’autopista AP-2. Els dos facultatius han estat denunciats penalment per un delicte de falsedat per omissió mentre que el conductor kamikaze va ser imputat per delictes viaris.

Aquest rocambolesc cas es remunta a la matinada del 2 de juny quan agents de la Guàrdia Civil van interceptar un vehicle que va circular 21 quilòmetres contradirecció per l’AP-2 a Fraga. Els agents van observar que el conductor, un veí de Premià de Mar de 45 anys, estava alterat i nerviós. L’home els va explicar que des de

feia 17 anys estava diagnosticat amb un trastorn psicològic i que havia de medicar-se per a això. L’infractor va donar negatiu en les proves d’alcoholèmia i drogues i va ser traslladat a un centre hospitalari de Lleida perquè li fessin una valoració.

Els agents el van denunciar penalment per conducció temerària.

Paral·lelament, la Guàrdia Civil va investigar el Centre de Reconeixement de Conductors –que han d’estar autoritzats per la DGT- on el conductor kamikaze havia renovat per l’última vegada la llicència. Era un centre de Barcelona i van comprovar que els dos facultatius no van fer les proves complementàries al conductor malgrat que els seus resultats estaven molt allunyats dels establerts dins dels paràmetres considerats normals.