El Vila-sana portarà equips a Ivars

El CP Vila-sana ha arribat a un acord amb l’ajuntament d’Ivars d’Urgell perquè alguns dels seus equips juguin i entrenin la pròxima temporada a la seua aquesta localitat. “El pavelló de Vila-sana se’ns ha quedat petit i l’ajuntament d’Ivars ha estat molt receptiu a acollir equips”, explicava Ramon Porta, president del Vila-sana. “Tenim gent d’Ivars que juga amb nosaltres i també molts seguidors”, afegeix, a més que el principal patrocinador de l’equip és la Cooperativa d’Ivars d’Ur-gell. El club, a part de l’equip de l’OK Lliga, n’ha tingut aquesta temporada tretze més, que seran quinze la propera.

“La idea és dinamitzar el pavelló d’Ivars”, explica per la seua part Joan Carles Sánchez, alcalde d’aquest municipi. “Ara s’està fent futbol sala femení i es tracta d’aprofitar les sinergies que es creen amb Vila-sana, que el tenim al costat, i té una gran capacitat de desenvolupar l’hoquei femení”, afegeix. “Estem orgullosos i contents que puguin comptar amb nosaltres”, assenyala l’alcalde.

Perquè el projecte sigui possible cal adaptar el recinte. “Cal instal·lar una tanca perimetral, col·locar les porteries i les xarxes protectores darrere de les porteries”, assenyala Porta, que valora en uns 40.000 euros la despesa necessària. “Estem parlant amb institucions i patrocinadors perquè ajudin a sufragar la despesa”, afegeix.“L’esport ha de ser un punt central d’activitat al poble”, valora Sánchez. “Amb el futbol femení estem aconseguint que cada vegada vingui més gent a veure els partits. També venen a fer gimnàstica rítmica des de Bellpuig, perquè l’altura del sostre del pavelló ho permet. D’aquesta manera, el Vila-sana ajudarà a dinamitzar encara més l’activitat esportiva i això segur que donarà peu a nous negocis”, afirma.A més de l’expansió a Ivars, el Vila-sana també treballa en la creació d’un gimnàs. Per això ha llogat un local situat al costat del pavelló municipal i durant el mes d’agost s’aniran col·locant màquines i aparells. Així mateix, “fins ara anaven al gimnàs a Lleida i Alpicat, i el fet que ara el tinguin aquí mateix serà positiu per al primer equip i per a la base”, valora Porta.