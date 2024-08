Hoteleria i càmpings del Pirineu preveuen ocupacions "molt bones", amb pics del 100%, durant l'agost

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ocupació turística de l'hostaleria i dels càmpings del Pirineu preveu oscil·lar al mes d'agost entre el 85% i el 95%, amb pics del 100% en dates determinades, com el pont del dia 15, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. El director, Juli Alegre, ha manifestat que són xifres "molt bones", sobretot pel que fa als càmpings, que apunten a un estiu de rècord. A les cases rurals de la demarcació, el percentatge estarà al voltant del 85%. Així, el sector turístic lleidatà aspira a revalidar les xifres del període juny-setembre del 2023, quan es van rebre més de 604.000 turistes (rècord) i registrar més d'1,5 milions de pernoctacions. Enguany, ja s'ha constatat un augment del turista internacional.

Alegre té la percepció que el sector turístic de la demarcació de Lleida podrà consolidar les bones xifres del 2023 després de l'arrencada d'aquesta temporada d'estiu i tenint en compte les previsions d'ocupació per al mes d'agost. En concret, ha valorat l'evolució de les reserves en el sector hoteler del Pirineu, amb ocupacions que els últims caps de setmana de juliol ja se situaven entre el 85% i el 95%. Aquests percentatges es preveuen revalidar durant els set dies de la setmana entre el 5 i el 20 d'agost. De fet, pel pont del dia 15 es podria arribar a la plena ocupació en molts indrets.

El director del Patronat ha destacat també la satisfacció dels càmpings i complexos turístics de la demarcació pel desenvolupament de la campanya. I és que l'ocupació als bungalous, parcel·les i autocaravanes als 46 càmpings i complexos del Pirineu apunten a un estiu de rècord. En el cas de les cases rurals, l'ocupació al juliol va situar-se una mica per sota respecte al mateix mes del 2023. Tanmateix, el sector confia compensar-ho al mes d'agost, quan l'ocupació s'estima al voltant del 85% a tota la demarcació.

Una altra opció d'allotjament al territori són els refugis i els albergs. Segons Alegre, l'ocupació prevista per al mes d'agost en aquest tipus d'allotjament al Pirineu s'alinea amb la del sector hoteler. En aquest sentit, el guarda del refugi del Fornet (Alt Àneu), Filip Jankeje, ha explicat a l'ACN que esperen que l'ocupació a l'agost sigui millor que la del juliol. I ha agregat que el perfil dels turistes a l'agost preveu ser molt més familiar que la resta de mesos de l'any.

D'altra banda, Alegre ha explicat que les pluges caigudes fa uns mesos han permès "garantir" amb condicions òptimes els esports d'aventura o les activitats aquàtiques que es fan en embassaments, rius o barrancs, tot i que hi ha excepcions com el congost de Mont-rebei, que ha patit la manca d'aigua i on les empreses de la zona han hagut de reinventar-se per donar resposta a les demandes dels turistes.

Més turisme internacional

El Patronat de Turisme ha constatat una tendència a l'alça del nombre de turistes internacionals a la demarcació lleidatana. "Al mes de juny, la seva presència ha augmentat molt, tot i que encara ens falten dades oficials", ha dit Alegre, que ha afegit que volen potenciar l'arribada del viatger estranger perquè els permetrà "desestacionalitzar" l'oferta de turisme lleidatana. L'objectiu és "diversificar" l'activitat turística més enllà dels mesos més àlgids de l'estiu, fet que seria un pas més per evitar la massificació d'espais que es procura des del Patronat.

Aquest augment del turisme internacional és apreciable, entre altres, en el sector del càmping, que gaudeix d'un augment de les reserves procedents d'Alemanya i Països Baixos després de la campanya internacional de promoció que es va dur a terme durant els mesos de maig i juny. Tot i això, el perfil del campista és majoritàriament nacional i familiar.

Oferta

Les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran disposen d'una oferta d’allotjaments amb una mica més de 88.000 places, gairebé la meitat de les quals es distribueixen entre els 418 hotels i els 63 càmpings del territori. Les 695 cases de turisme concentren poc més de 5.100 places. També hi ha gairebé una setantena de refugis, una quarantena d'albergs de joventut, una seixantena d'àrees per autocaravanes, una trentena de cases de colònies, així com uns 4.500 habitatges i 33 apartaments d'ús turístic, entre altres.