Més de 21 milions per reparar xarxes d'aigua

La Diputació de Lleida subvencionarà amb 29,3 milions d’euros inversions municipals en matèria de salut pública en els propers tres anys, fins al 2026. Pràcticament tres de cada quatre euros del programa, 21 milions d’euros (72%), es destinaran a la millora de la xarxa d’aigua local.

El programa inclou la instal·lació de comptadors d’aigua a Castelldans, Castelló de Farfanya, el Cogul, Golmés, la Sentiu de Sió, Solsona, Torrefarrera, Torres de Segre i Torre-serona.Després d’aquest paquet, les inversions per a les quals més ajuts han sol·licitat els ajuntaments són les de millora d’equipaments en cementiris i vetllatoris (4,1 milions) i les d’obres i material per a consultoris mèdics (2,9) i per a residències (1,7).Aquestes subvencions estan incloses en el Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions en matèria de Salut per als Ajuntaments, que la Diputació ha aprovat aquesta setmana.

Del llistat de propostes d’actuacions previstes pels consistoris, el 72%, 21.008.843 euros, estan destinats a la millora de les xarxes d’aigua local. La major part d’aquests diners es dedicaran a projectes que van des de les reformes de la xarxa d’aigua potable a la construcció de dipòsits i millora en la cloració (13,9 milions), passant per les obres de remodelació o adequació dels sistemes de depuració d’aigua a les piscines municipals (1,5) o per la instal·lació de comptadors, que suposarà gairebé un milió, i, en alguns casos, el telecontrol de la xarxa d’aigua potable.

Entre les actuacions destacades es troba l’arranjament de diversos punts de la xarxa de clavegueram de la Seu d’Urgell, amb una subvenció de 510.000 euros que cobreix gairebé el total de l’obra, o la millora de la xarxa de proveïment de Tàrrega, amb 460.000 euros de 532.000.