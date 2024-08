Estabilitzat un incendi de rostolls a La Baronia de Rialb

Publicat per acn

Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat un incendi de vegetació agrícola declarat aquest divendres a la tarda a la carretera LV-5118, prop del nucli de Politg, al municipi de la Baronia de Rialb, a la Noguera. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 15.28 h i les flames han cremat principalment rostolls i un cobert que hi havia a la zona. El foc s'ha pogut estabilitzar a les 16.52 hores. Hi ha treballat uns 70 efectius amb 14 dotacions terrestres, 5 helicòpters i 5 avions de vigilància i atac (AVA), els quals continuen a la zona per evitar la propagació del cap de l'incendi en direcció nord-est.