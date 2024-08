Les segones collites es disparen a l'Aragó i Catalunya, amb l'aigua assegurada

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta de govern del Canal d’Aragó i Catalunya va aprovar ahir començar a servir 0,53 litres per segon i hectàrea, el màxim prorrateig en la història del canal per aquestes dates, més del doble en relació amb el servit l’any passat, de 0,20 litres per segon i hectàrea a causa de la sequera, segons va explicar el president de la comunitat de regants, José Luis Pérez. El fet que aquest any s’hagi incrementat fins a xifres rècord el cultiu de segones collites de panís juntament amb les altes temperatures de fins a més de 40 graus per l’última onada de calor són les causes que s’hagi incrementat el consum d’aigua.

L’Aragó i Catalunya va xifrar en 60 milions d’euros les pèrdues provocades per la sequera el 2023, que va impedir fer segones collites de panís en gairebé la meitat de la superfície regable (de més de 100.000 hectàrees). Pérez va indicar llavors que la superfície dedicada a segones collites de panís en anys sense complicacions per la falta d’aigua pot superar les 30.000 hectàrees. No obstant, el prorrateig s’anirà ajustant per comptar amb prou subministrament durant tota la campanya, que es considera garantida si es tenen en compte les reserves emmagatzemades fins al moment.

Els embassaments de la conca de la Noguera Ribagorçana que proveeixen l’Aragó i Catalunya, Pinyana i l’Algerri-Balaguer emmagatzemen en l’actualitat gairebé 570 hectòmetres cúbics d’aigua. No obstant, les reserves dels pantans que subministren els principals sistemes de regadiu descendeixen a raó de 50 hectòmetres cúbics setmanals per l’estiatge i la demanda. Per la seua part, el Canal d’Urgell espera noves tempestes que permetin aprovar un sisè hidro o torn de reg durant les properes setmanes, segons va explicar el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros.

Va indicar que encara hi ha molts pagesos que no han gastat el cinquè torn que es va concedir fa dies i que serà la junta de govern la que decideixi què es fa sobre mitjans d’aquest mes, va puntualitzar. En l’actualitat, els pantans del Segre sumen més de 278 hectòmetres cúbics, dels quals 63 estan a Oliana i 215 a Rialb. Ahir es van registrar noves precipitacions a la capçalera del riu i en altres comarques del Pirineu de Lleida.

D’altra banda, Ros va indicar que s’espera la formació del nou Govern de la Generalitat per reclamar que s’agilitzi la part de modernització que finança l’executiu.